iPhone 20 Pro Max có thể gây 'sốc' với thiết kế hoàn toàn mới, màn hình siêu lớn

Apple được cho là đang chuẩn bị một trong những cuộc cải tổ thiết kế đáng chú ý nhất trong lịch sử iPhone khi dòng iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max có thể sở hữu màn hình lớn hơn đáng kể, kết hợp thiết kế kính cong cả bốn cạnh. Đây cũng có thể là thế hệ iPhone đặc biệt khi đánh dấu 20 năm kể từ ngày chiếc iPhone đầu tiên ra mắt.

Apple đang dốc toàn lực cho dòng iPhone 20 Pro. Ảnh: Ice Universe/X

iPhone 20 Pro Max có thể sở hữu màn hình lớn nhất lịch sử

Nếu những thông tin rò rỉ mới nhất là chính xác, người dùng iPhone trong năm tới có thể sẽ cần thêm một chút không gian trong túi quần.

Digital Chat Station, một nguồn tin công nghệ ẩn danh nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và từng cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến Apple, mới đây cho biết iPhone 20 Pro sẽ có màn hình 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max sở hữu màn hình 6,96 inch, đều được tính theo đường chéo.

Để so sánh, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện có màn hình lần lượt 6,27 inch và 6,86 inch. Apple thường làm tròn các thông số này thành 6,3 inch và 6,9 inch khi công bố sản phẩm.

Như vậy, nếu thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, iPhone 20 Pro sẽ tăng khoảng 0,14 inch, còn iPhone 20 Pro Max tăng khoảng 0,10 inch so với thế hệ hiện tại. Mức tăng có vẻ không quá lớn trên giấy tờ, nhưng trong bối cảnh Apple tiếp tục thu hẹp viền màn hình, diện tích hiển thị thực tế có thể tăng đáng kể.

Đáng chú ý, iPhone 20 Pro Max cũng sẽ tiến rất gần kích thước màn hình 7 inch, đưa mẫu máy này trở thành một trong những chiếc iPhone có không gian hiển thị lớn nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, iPhone Duo – mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến lên kệ vào ngày 23/10, sở hữu màn hình bên trong 7,6 inch khi mở hoàn toàn. Điều này cho thấy Apple đang thử nghiệm nhiều hướng tiếp cận khác nhau để mở rộng không gian hiển thị trên iPhone.

Màn hình lớn có thể trở thành lý do để Apple tăng giá

Màn hình lớn hơn mang lại lợi ích rõ ràng cho việc xem video, chơi game, chỉnh sửa nội dung hoặc làm việc khi di chuyển. Tuy nhiên, kích thước tăng cũng có thể kéo theo chi phí sản xuất và giá bán cao hơn.

Theo CNET, màn hình lớn rất hữu ích cho việc giải trí và làm việc khi đang di chuyển, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành cơ sở để các hãng công nghệ tăng giá sản phẩm.

Hình ảnh được cho là mẫu iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/ X

Việc iPhone 20 đánh dấu cột mốc 20 năm càng tạo điều kiện để Apple sử dụng những thay đổi về thiết kế như màn hình lớn hơn và thân máy gần như hoàn toàn bằng kính nhằm tạo lý do cho một mức giá cao hơn.

Đây là điểm đáng chú ý bởi Apple nhiều khả năng sẽ không xem iPhone 20 đơn thuần như một bản nâng cấp phần cứng thông thường. Một thiết kế mới mang tính biểu tượng có thể trở thành tâm điểm của chiến dịch kỷ niệm hai thập kỷ iPhone.

iPhone 20 Pro có thể biến thành một khối kính liền mạch

Không chỉ tăng kích thước màn hình, thay đổi lớn nhất được đồn đoán nằm ở thiết kế bên ngoài.

Digital Chat Station cũng củng cố thông tin từng được Mark Gurman của Bloomberg đưa ra hồi tháng 8, theo đó các mẫu iPhone cao cấp mới sẽ sở hữu ngoại hình gần như hoàn toàn bằng kính theo thiết kế “quad-curved”, tức kính cong ở cả bốn cạnh.

Với cách thiết kế này, kính không chỉ bao phủ mặt trước và mặt sau mà còn uốn cong vào các cạnh của thiết bị. Kết quả là đường viền màn hình có thể gần như biến mất khi nhìn trực diện, tạo cảm giác chiếc iPhone là một khối kính liền mạch.

Theo thông tin trước đó của Gurman, phần kính ở mặt trước và mặt sau sẽ “uốn cong vào hai bên thiết bị”, trong khi một dải kim loại vẫn nằm ở chính giữa để tạo kết cấu và độ chắc chắn cho thân máy.

Nếu được Apple hiện thực hóa, đây sẽ là thay đổi rất khác so với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, vốn sử dụng khung nhôm kết hợp với kính ceramic ở phần thân máy.

Thiết kế mới cũng có thể giúp Apple tạo ra một diện mạo hoàn toàn khác biệt cho thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm, thay vì chỉ nâng cấp cấu hình hoặc camera.

Dynamic Island tiếp tục thu nhỏ

Bên cạnh màn hình lớn và thiết kế kính cong, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max còn được cho là sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn.

(Video một concept iPhone 20 Pro. Nguồn: Technizo Concept/ YouTube)

Digital Chat Station cho biết khu vực này sẽ được thu gọn đáng kể, đồng thời mặt trước có thể xuất hiện một lỗ đục rất nhỏ dành cho camera selfie.

Dynamic Island hiện là khu vực hình viên thuốc nằm ở phía trên màn hình iPhone. Không chỉ chứa camera trước, hệ thống này còn có thể mở rộng hoặc thu nhỏ để hiển thị thông báo, cảnh báo hệ thống và các hoạt động đang diễn ra trong nền.

Việc thu nhỏ Dynamic Island có thể giúp Apple giải phóng thêm không gian hiển thị, đặc biệt khi hãng đồng thời tăng kích thước màn hình và hướng tới thiết kế gần như không viền.

Nếu Apple thực sự đưa camera selfie vào một lỗ đục nhỏ hơn, đây sẽ là bước tiến tiếp theo trong quá trình thu gọn các thành phần chiếm diện tích trên màn hình iPhone.

iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max dự kiến ra mắt vào tháng 9/2027. Đây cũng là thời điểm đặc biệt khi Apple được cho là sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20, đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện vào năm 2007.

Nếu các tin đồn hiện tại chính xác, Apple có thể biến iPhone 20 thành một trong những thế hệ iPhone có thiết kế khác biệt nhất từ trước đến nay.

(Theo CNET, AppleInsider)