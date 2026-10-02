Khánh Hòa có 1 cá nhân được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”, 3 cá nhân đoạt giải cuộc thi sáng tạo

Sáng 2-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII và Lễ trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI (2025 - 2026). Đến dự có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố quyết định công nhận danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2026 cho 42 cá nhân tiêu biểu trong cả nước. Trong đó, Khánh Hòa có 1 cá nhân được tôn vinh là PGS.TS Ngô Văn Mạnh - Khoa Nuôi trồng Thủy sản, Trường Thủy sản và Khoa học Sự sống, Trường Đại học Nha Trang với những đóng góp thiết thực trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển ngành nông - thủy sản nước nhà.

Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Lương Quốc Đoàn trao quyết định công nhận danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” cho PGS.TS Ngô Văn Mạnh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao 24 giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI (giai đoạn 2025 - 2026). Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có 3 nhà nông đoạt giải, gồm: Ông Nguyễn Minh Thành (xã Nam Ninh Hòa), giải nhì lĩnh vực trồng trọt, sinh học và môi trường với giải pháp "Cải tạo đất bạc màu phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn khép kín gắn với dịch vụ, du lịch sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao"; ông Võ Thành Minh (xã Bắc Ninh Hòa), giải khuyến khích lĩnh vực trồng trọt, sinh học và môi trường với giải pháp "Nâng cao hiệu quả diệt chuột bảo vệ mùa màng bằng bẫy sập làm từ cây tre, không dùng mồi nhử"; ông Lê Hữu Ngạn (xã Nam Cam Ranh), giải khuyến khích lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản với giải pháp "Nâng cao kỹ thuật nuôi hàu sữa thương phẩm 2 giai đoạn cho hiệu quả kinh tế cao".

Đồng chí Lương Quốc Đoàn và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh chụp hình lưu niệm với các cá nhân được vinh danh của Khánh Hòa.

Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” và cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm ghi nhận, biểu dương các nhà khoa học và nông dân có sáng chế, giải pháp kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, khuyến khích nông dân chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao giá trị nông sản; đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.