iPhone 16 Plus sắp biến mất khỏi thị trường Việt Nam

Sau khi thế hệ iPhone mới được giới thiệu, Apple đã loại iPhone 16 Plus khỏi danh mục sản phẩm, chính thức khép lại vòng đời của mẫu iPhone màn hình lớn ra mắt năm 2024. Động thái này cũng khiến nguồn cung thiết bị tại thị trường Việt Nam bước vào giai đoạn thu hẹp.

iPhone 16 Plus đang dần rút khỏi các hệ thống bán lẻ khi nguồn hàng chính hãng ngày càng hạn chế.

Theo ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 16 Plus hiện chủ yếu được bán từ lượng hàng tồn kho. Một số đại lý đã ngừng kinh doanh do không còn sản phẩm, trong khi những nơi còn hàng cũng không có kế hoạch nhập thêm. Điều này khiến người dùng muốn mua iPhone 16 Plus mới chính hãng ngày càng có ít lựa chọn hơn về màu sắc và dung lượng.

Hiện iPhone 16 Plus vẫn được một số đại lý chào bán với giá khoảng 24,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB và 27,5 triệu đồng với bản 256 GB. So với iPhone 16 tiêu chuẩn, mức giá này cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng. Đổi lại, người dùng có màn hình lớn hơn, phù hợp với nhu cầu xem video, đọc nội dung hoặc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Tuy nhiên, khi Apple đã ngừng phân phối chính thức, giá bán iPhone 16 Plus trong thời gian tới có thể phụ thuộc nhiều vào lượng hàng còn lại tại từng đại lý. Người mua cũng có thể gặp khó khăn nếu muốn tìm một màu sắc hoặc phiên bản dung lượng cụ thể. Khi nguồn cung giảm, việc so sánh giá giữa các hệ thống càng trở nên cần thiết.

Dòng iPhone Plus khép lại sau khi Apple chuyển hướng sang iPhone Air ở phân khúc giữa bản tiêu chuẩn và dòng Pro.

iPhone 16 Plus được Apple giới thiệu vào tháng 9/2024 cùng iPhone 16, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Mẫu máy hướng đến nhóm khách hàng muốn có màn hình lớn nhưng không cần các tính năng cao cấp của dòng Pro. Tuy nhiên, lợi thế chủ yếu về kích thước màn hình dường như chưa tạo được khác biệt đủ lớn so với iPhone tiêu chuẩn, trong khi mức giá lại cao hơn.

Đến năm 2025, Apple chuyển hướng với iPhone Air, thay thế vai trò của dòng Plus trong danh mục sản phẩm. Vì vậy, việc iPhone 16 Plus dần biến mất không chỉ là câu chuyện về một mẫu máy cũ mà còn cho thấy Apple đang thay đổi cách phân chia các phân khúc iPhone. Với người dùng Việt, cơ hội mua iPhone 16 Plus mới chính hãng sẽ ngày càng phụ thuộc vào lượng hàng tồn còn lại trên thị trường.