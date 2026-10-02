Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm ADEX-2026

Sự kiện quy tụ gần 200 đại diện cấp cao của hơn 50 đoàn đại biểu quân đội, lực lượng an ninh cùng các chuyên gia, doanh nghiệp quốc phòng đến từ nhiều quốc gia, tạo diễn đàn trao đổi về công nghệ, trang thiết bị và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Các gian hàng, khu trưng bày tại ADEX-2026 giới thiệu nhiều sản phẩm, trang thiết bị quốc phòng sử dụng những công nghệ mới như phương tiện không người lái, thiết bị quang điện tử, robot, hệ thống điều khiển kỹ thuật số và các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ lực lượng hải quân, lục quân, không quân, lực lượng thực thi pháp luật và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đoàn Bộ Quốc phòng trao đổi khả năng hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ mới.

Tham dự ADEX-2026, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm, công nghệ mới; đồng thời, có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với một số doanh nghiệp, đối tác quốc tế như BIMEXTECH, Blackyard MMC của Azerbaijan; Baykar, BMC của Thổ Nhĩ Kỳ; Rostec của Nga… Đoàn Việt Nam đã trao đổi về khả năng hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại khí tài, trang bị kỹ thuật quân sự, như: Phương tiện không người lái, thiết bị quang điện tử, xe thiết giáp chở quân, áo chống đạn, robot, hệ thống điều khiển kỹ thuật số và ứng dụng AI trong lĩnh vực quốc phòng; đạn dược thế hệ mới, đạn pháo có khả năng nâng cao tầm bắn và một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả, độ chính xác và khả năng của trang bị...

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan các sản phẩm vũ khí, đạn dược trưng bày tại Triển lãm.

Tham dự ADEX-2026 là dịp mở rộng các kênh hợp tác quốc phòng và CNQP giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế; cập nhật thành tựu khoa học, công nghệ thế giới, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hướng hợp tác phù hợp; góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác CNQP, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu và gửi lời mời đến các doanh nghiệp, tập đoàn và đối tác quốc tế tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 tại Hà Nội.