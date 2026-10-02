Erling Haaland kiện hãng bay Na Uy vì 'dùng' tóc đuôi ngựa

Tiền đạo Erling Haaland vừa khởi kiện Norwegian Air Shuttle, 2 bên sẽ ra toà vào ngày 9/10. Ảnh: Vincent Carchietta/Reuters.

Tiền đạo Erling Haaland khởi kiện Norwegian Air Shuttle, cáo buộc hãng hàng không sử dụng trái phép những đặc điểm nhận diện của anh để quảng bá vé máy bay trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

The Sun dẫn lại nguồn tin từ Thomas Hagen, luật sư của Haaland, xác nhận ngày 1/10 rằng tranh chấp liên quan đến việc Norwegian sử dụng hình ảnh và những dấu hiệu đặc trưng của nam cầu thủ trong hoạt động quảng cáo. Haaland cùng công ty York Promotions Ltd. đã đệ đơn lên Norwegian Air Shuttle ASA. Tòa án quận Oslo dự kiến mở phiên làm việc về vụ việc vào ngày 9/10.

Theo Verdens Gang, tranh chấp bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội của Norwegian. Hãng từng đăng hình ảnh một chiếc máy bay được chỉnh sửa với phần tóc vàng buộc đuôi ngựa, mô phỏng kiểu tóc đặc trưng của Haaland. Bức ảnh đi kèm dòng chữ: “Chưa bao giờ chúng tôi trông giống người Na Uy đến thế”.

Norwegian sau đó xóa hình ảnh khỏi các nền tảng mạng xã hội. Một số nguồn cho biết bài đăng từng xuất hiện trên TikTok. Haaland từng gắn với kiểu tóc vàng buộc đuôi ngựa trong nhiều trận đấu trước khi cắt ngắn theo kiểu buzz cut để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bức ảnh được hãng Norwegian đăng tải trên Instagram trong thời gian diễn ra World Cup. Ảnh: @flynorwegian/Instagram.

“Vụ việc liên quan đến việc Norwegian sử dụng trái phép những dấu hiệu nhận diện của Haaland trong hoạt động quảng bá vé máy bay trong thời gian diễn ra World Cup”, Hagen chia sẻ.

Hình ảnh được đăng trong thời gian tuyển Na Uy thi đấu tại World Cup 2026. Haaland, tiền đạo của Manchester City, góp công đưa đội tuyển vào tứ kết. Đây là lần đầu Na Uy trở lại giải đấu kể từ năm 1998. Đội tuyển sau đó dừng bước với thất bại 1-2 trước Anh.

Trong thời gian World Cup diễn ra, Norwegian đăng một số nội dung trên mạng xã hội để hưởng ứng hành trình của đội tuyển. Catharina Solli, người phát ngôn của hãng, cho biết các bài đăng được thực hiện một cách tự phát và lấy cảm hứng từ những xu hướng trên mạng xã hội.

Norwegian xác nhận đã nhận được đơn kiện nhưng cho rằng hãng khó hiểu trước việc bị đưa ra tòa. Theo Solli, Norwegian cũng như nhiều người dân Na Uy đã ủng hộ đội tuyển quốc gia trong thời gian World Cup và những nội dung trên được đăng với mục đích cổ vũ đội tuyển.

Hãng hàng không cho rằng các bài đăng không nhằm khai thác hình ảnh Haaland cho mục đích thương mại. Norwegian đồng thời lấy làm tiếc khi những nội dung cổ vũ đội tuyển dẫn đến tranh chấp pháp lý và mong muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

“Chúng tôi hy vọng có thể đối thoại một cách hợp lý để tiếp tục ủng hộ những người hùng thể thao chung của Na Uy trong tương lai”, Solli nói với Verdens Gang.

Các thông tin chi tiết về yêu cầu của Haaland và những vấn đề pháp lý liên quan chưa được công bố.