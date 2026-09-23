Chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Những ngày đầu tháng 9, chúng tôi có dịp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Ban chỉ huy BĐBP, Bộ CHQS tỉnh Sơn La) và lực lượng dân quân tự vệ cùng một số người dân xã Lóng Sập tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Chị Vì Thị Thi, thành viên Tổ tự quản bản Bó Sập, xã Lóng Sập chia sẻ: “Tôi được tham gia tuần tra cùng bộ đội nhiều lần nên đường đi đã quen thuộc. Mốc giới là tài sản thiêng liêng của quốc gia, của nhân dân, chính vì vậy, giữ gìn mốc giới, bảo vệ đường biên cũng là giữ cuộc sống bình yên cho bản làng”.

Thượng tá Hà Xuân Nguyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập cho biết: “Đơn vị hiện quản lý tuyến đường biên với 17 mốc quốc giới. Địa bàn có 22 bản, trong đó 9 bản giáp biên với hơn 9.700 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc. Dù địa hình rộng, đồi núi chia cắt, song nhiều năm qua, hệ thống mốc giới luôn được bảo vệ nguyên trạng, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Có được điều này một nguyên nhân quan trọng là do người dân ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tích cực tham gia tuần tra, phát hiện và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng”.

Người dân xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Tại xã biên giới Lóng Phiêng, phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc cũng phát triển mạnh mẽ. Trên những triền đồi phủ kín màu xanh của mận hậu, cuộc sống người dân ngày càng khởi sắc. Cùng với phát triển kinh tế, bà con luôn nêu cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, coi đây là trách nhiệm chung của mỗi người dân. Hiện nay, xã Lóng Phiêng có 6 tổ tự quản đường biên, cột mốc với hơn 500 hộ gia đình tham gia, trực tiếp quản lý gần 23km đường biên giới cùng 10 cột mốc quốc giới và 1 cọc dấu.

Từ đầu năm đến nay, các tổ tự quản đã cùng lực lượng BĐBP tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm tra và phát quang đường biên..., góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Bản Pa Khôm là một trong những điểm sáng của phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc của xã Lóng Phiêng. Tổ tự quản đường biên, cột mốc của bản được thành lập từ năm 2016 với 82 thành viên. Hằng tháng, các thành viên duy trì sinh hoạt, trao đổi thông tin, phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới. Mỗi khi có kế hoạch tuần tra, người dân đều chủ động sắp xếp công việc gia đình để cùng BĐBP phát quang đường tuần tra, kiểm tra mốc giới và tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm quy chế biên giới.

Theo Trung tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Tương, bên cạnh tuyên truyền pháp luật, đơn vị còn duy trì hiệu quả mô hình “3 bám, 4 cùng”, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật mà còn trở thành lực lượng quan trọng trong bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn.

Để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động triển khai đồng bộ công tác biên phòng, nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới. Chú trọng phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản đường biên, cột mốc, tổ tự quản an ninh, trật tự tại các bản, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tố giác tội phạm. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn Lào, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đồn biên phòng đã tổ chức tuần tra song phương 22 lượt, hơn 200 lượt tuần tra đơn phương, gần 900 lượt tuần tra kiểm soát địa bàn. Các tổ tự quản đã cung cấp cho BĐBP hàng chục thông tin liên quan tới công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và giữ gìn trật tự, an toàn khu vực biên giới.