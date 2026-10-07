Chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở đất

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 6 đến 10-10, tỉnh Khánh Hòa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm/ngày, riêng ngày 7 và 8-10 cục bộ có nơi trên 70mm/ngày. Trên các sông tỉnh Khánh Hòa, mực nước ít biến đổi, dao động nhỏ và có khả năng xuất hiện lũ nhỏ dưới mức báo động 1.

Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và các nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, dông, lốc, sét, mưa đá và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai; không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lớn; cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Các địa phương khẩn trương rà soát, xác định cụ thể khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, nhất là khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu dân cư dưới chân taluy, sườn dốc, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Chủ động cảnh báo, thông tin đến người dân; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và địa điểm sơ tán; tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân.

Đồng thời, rà soát các tuyến đường, cầu, ngầm tràn, khu vực taluy, sườn dốc có nguy cơ sạt lở, đất, đá rơi, ngập sâu, chia cắt; chủ động bố trí lực lượng kiểm tra, cảnh giới, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và tổ chức chốt chặn khi cần thiết; kịp thời huy động phương tiện, lực lượng để xử lý đất, đá sạt lở, cây đổ, ách tắc giao thông; không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Các địa phương kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai, đê, kè, hồ đập và các khu vực xung yếu; chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư hạ du, đặc biệt đối với các khu vực chịu ảnh hưởng của việc vận hành, điều tiết hồ chứa.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người, tài sản, công trình, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất; tập trung kiểm tra, xử lý các khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, các công trình đang thi công và những vị trí xung yếu thuộc phạm vi quản lý.