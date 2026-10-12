Trao Giải thưởng 'Nguyễn Chí Thanh' tặng 25 cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội

Các cán bộ Hội tiêu biểu nhận Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" lần thứ nhất, năm 2026 của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: LINH PHAN)

Đến dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ Thủ đô ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đầy tự hào của tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam, nơi hội tụ, đoàn kết trong các tầng lớp thanh niên cùng chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội. (Ảnh: LINH PHAN)

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đã trao Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tặng 25 cán bộ Hội Thủ đô tiêu biểu. Đây là năm đầu tiên Giải thưởng “15 tháng 10” đổi tên thành Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Các tiết mục nghệ thuật chào mừng tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Cùng với đó, Ban tổ chức đã tuyên dương 14 gương "Thanh niên sống đẹp" của Thủ đô trên các lĩnh vực: học tập, giảng dạy, tình nguyện, sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Đồng thời, trao Giải thưởng “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” tặng 26 gia đình trẻ.

Theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Đào Đức Việt, thời gian qua, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động phong trào 70 ngày cao điểm lập thành tích chào mừng.

Đồng chí Đào Đức Việt đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Đợt cao điểm đã tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, hội viên, thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tạo nên nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, đã có 13 tập thể, 13 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 27 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong triển khai các phong trào thanh niên.