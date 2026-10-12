Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026)

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khánh Ly

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cả cuộc đời Người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng lễ tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khánh Ly

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo những kết quả và thành tích đạt được trong thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh nói chung và tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng luôn đoàn kết, chủ động, tích cực, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, đã có nhiều nỗ lực tham mưu, hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khánh Ly

Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, đổi mới, tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.