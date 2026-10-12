Các hoạt động Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được chuẩn bị theo hướng kết hợp sự kiện quy mô toàn quốc với hoạt động tại cơ sở, triển khai linh hoạt bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các hoạt động trọng tâm đang được tích cực chuẩn bị, gồm: Hội nghị Văn hoá toàn quốc dự kiến tổ chức trong tháng 11; chương trình nghệ thuật đặc biệt; triển lãm thành tựu văn hoá giai đoạn 2021–2025; các hoạt động điện ảnh; chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026” và chiến dịch “Hành trình trải nghiệm Văn hoá Việt 2026”.

Cùng với đó, Bộ đẩy mạnh phát triển văn hoá đọc, quảng bá các giá trị văn hoá truyền thống và triển khai Nền tảng Bản đồ số Văn hoá Việt Nam. Đến ngày 9/10/2026, cả 34 tỉnh, thành phố đã được cấp tài khoản và hướng dẫn cập nhật dữ liệu. Nền tảng dự kiến ra mắt trên toàn quốc vào ngày 1/11/2026.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đối với Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hoá – Đại đoàn kết năm 2026, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hướng dẫn các cấp phối hợp tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần phát huy bản sắc văn hoá truyền thống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát tiến độ, kế hoạch phối hợp và các hoạt động trong Tuần Văn hoá – Đại đoàn kết toàn dân tộc, diễn ra từ ngày 18 - 24/11/2026. Các đại biểu đề xuất giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số, cập nhật dữ liệu văn hoá; bảo đảm nguồn lực, an ninh, an toàn và lựa chọn chương trình phù hợp với thực tiễn địa phương.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các đơn vị liên quan; ưu tiên những hoạt động thiết thực, tránh hình thức, có khả năng duy trì và nhân rộng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Tại Cà Mau, công tác chuẩn bị đang được các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ. Tỉnh dự kiến tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, từ ngày 21 - 25/11, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá – Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, xúc tiến thương mại và du lịch dự kiến được tổ chức, nổi bật là trình diễn nghệ thuật văn hoá các dân tộc, diễu hành đường phố và cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ I.

Đua ghe Ngo là lễ hội truyền thống đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết và bản sắc văn hoá của đồng bào Khmer ở Cà Mau.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong công tác chuẩn bị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hoá Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, đưa văn hoá thấm sâu vào đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hoá.

Các bộ, ngành và địa phương cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cụ thể hoá thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn; xác định rõ nội dung công việc và trách nhiệm của từng đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ. Việc tổ chức phải tạo điều kiện để mọi người dân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hoá, qua đó lan toả tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện hướng dẫn và bộ nhận diện; tổ chức họp báo, vận hành Bản đồ số Văn hoá Việt Nam, tạo điều kiện để các thiết chế văn hoá phục vụ người dân hiệu quả nhất; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, tổ chức hoạt động phù hợp từ cấp tỉnh đến xã, thôn, tổ dân phố; chỉnh trang cảnh quan, mở rộng không gian sinh hoạt văn hoá, treo cờ Tổ quốc và khuyến khích các chương trình ưu đãi, giảm giá dịch vụ trong dịp cao điểm. Công tác trang trí, tuyên truyền trực quan cần được chú trọng, bảo đảm trang trọng, sinh động, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Các hoạt động phải lấy Nhân dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm; mở rộng không gian văn hoá, huy động sự tham gia của toàn xã hội, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ số. Hiệu quả thực chất phải là thước đo, đồng thời bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, quyết tâm tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 thành ngày hội của toàn dân, tạo dấu ấn sâu sắc, mang lại giá trị thiết thực và hướng tới duy trì thường niên./.