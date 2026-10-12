Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở khu vực miền núi

Đất đá sạt lở tràn xuống nhà dân ở xã Trà Giáp. Ảnh: TG.

Tại xã Trà Giáp, mưa lớn từ ngày 11/10 đến sáng nay, khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến đường Dược Liệu đi thôn 4, đường đi thôn 3, đường ĐH qua thôn 2 và khu vực tổ 18, thôn 3.

Ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp cho biết, sạt lở tại tổ 18, thôn 3 ảnh hưởng đến nhà ông Hồ Văn Nhỏ và ông Hồ Văn Biên. Trong đó, khoảng 2m³ đất sạt xuống sát khu vực bếp nhà ông Nhỏ; khoảng 4m³ đất từ taluy phía trước nhà ông Biên tràn xuống khu vực bếp và đường bê tông.

Tại thôn 2, nhà bà Châu Thị Kim Cúc bị khoảng 15 đến 20m3 đất sạt tràn vào. Lực lượng chức năng đã phối hợp vận động gia đình di chuyển đến nơi an toàn. Các điểm sạt lở chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nhà dân ở xã Trà Giáp xuất hiện vết nứt. Ảnh: TG.

Ngoài ra, nước dâng cao tràn qua cầu tràn tại tổ 6, thôn 2. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã bố trí lực lượng cắm biển báo, giăng dây cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại xã Nam Trà My, mưa lớn những ngày qua cũng gây sạt lở trên tuyến đường bê tông liên xã nối quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon, thôn Tak Tố.

Theo UBND xã Nam Trà My, ngày 11/10, đất đá cùng cây cối từ khu vực sạt lở tràn xuống, chắn gần hết mặt đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tổ chức cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo không đi qua điểm sạt lở, hạn chế đến khu vực nguy hiểm và chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Sạt lở trên tuyến đường bê tông dẫn vào khu dân cư Tu Hon, xã Nam Trà My. Ảnh: TM.

Hiện chính quyền địa phương này tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không qua cầu tràn khi nước dâng cao, chảy xiết và nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu sạt lở.