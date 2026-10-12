Thanh niên Thủ đô phát huy sức trẻ, khát vọng cống hiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Sỹ Trường, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội...

Đổi mới hoạt động Hội, đồng hành cùng thanh niên

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh, cách đây 70 năm, từ ngày 8 đến 15-10-1956, Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Hội luôn kiên định mục tiêu đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt trình bày diễn văn. Ảnh: PV

Trong hành trình 70 năm vẻ vang của Hội có dấu ấn của Thủ đô Hà Nội, nơi các thế hệ thanh niên đã cùng nhân dân viết nên những trang sử đáng tự hào, từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đến các phong trào tình nguyện, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và sự phối hợp của các cấp, các ngành, công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô không ngừng đổi mới, phát triển. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, gắn tình yêu quê hương, đất nước với hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng.

Các hoạt động, như: “Tháng Ba biên giới”, “Tình nguyện mùa đông”, an sinh xã hội, chăm lo thanh niên công nhân, hỗ trợ thanh niên yếu thế, đồng hành cùng thanh niên hoàn lương, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa giao thông đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh" năm 2026. Ảnh: PV

Đồng chí Đào Đức Việt khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự gần thanh niên, hiểu thanh niên và đồng hành cùng thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa bàn dân cư, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, khu công nghiệp và trên không gian số.

Cùng với đó, cần khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; bồi đắp lý tưởng sống đẹp, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh niên.

“Truyền thống 70 năm là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm. Thành quả của các thế hệ đi trước là nền tảng để chúng ta tiếp bước, những dấu ấn của ngày mai phải được tạo nên bằng chính hành động của thế hệ hôm nay”, đồng chí Đào Đức Việt nhấn mạnh.

Phát huy nguồn lực trẻ, xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, các thế hệ thanh niên Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Hà Nội. Nhiều phong trào thanh niên xuất phát từ Thủ đô, như: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Ba sẵn sàng”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh giặc” đã lan tỏa rộng rãi, trở thành dấu ấn trong lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Hà Nội đang hội tụ những điều kiện quan trọng để phát triển nhanh, bền vững trong trung và dài hạn, với các định hướng lớn về phát triển Thủ đô, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng. Với khoảng 2,3 triệu học sinh, 1 triệu sinh viên và gần 2 triệu người trong độ tuổi thanh niên, Hà Nội đang có nguồn lực trẻ dồi dào, tạo cơ hội để thế hệ trẻ phát huy năng lực, khẳng định bản thân và đóng góp nhiều hơn cho gia đình, xã hội.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: PV

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để thanh niên ở mọi lĩnh vực, hoàn cảnh phát triển bản thân và cống hiến. Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, gắn với từng nhóm đối tượng, từng nhiệm vụ; xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý, thanh niên Thủ đô cần quan tâm gìn giữ, bồi đắp và tìm hiểu sâu sắc hơn truyền thống, lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Đây không chỉ là hành trang tri thức mà còn là nền tảng hình thành bản lĩnh, cốt cách, tinh thần nhân văn của người Hà Nội khi hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hạnh phúc, đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định, mọi hoạt động của hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, thanh niên đều hướng tới nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao quyết định và ra mắt: Câu lạc bộ Pickleball; Câu lạc bộ Chuyển đổi số thanh niên Hà Nội và Câu lạc bộ Cựu du học sinh Hà Nội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Dịp này, có 13 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 70 ngày cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 25 cán bộ hội được trao "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh” năm 2026; 14 cá nhân được trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026; 26 gia đình trẻ được trao giải thưởng “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2026.