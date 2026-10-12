Phát hiện nhiều tài xế dương tính với ma túy trên tuyến cao tốc

Ngày 12/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) phát hiện tài xế ô tô có chất ma túy trong cơ thể khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc, đoạn qua xã Thanh Hưng, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra ô tô con màu trắng, biển kiểm soát 65A-420.XX, người điều khiển ô tô là V.H.Đ. (SN 1994, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ).

Tài xế có kết quả dương tính với ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy trong cơ thể tài xế có chất ma túy. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã phối hợp với Công an xã Thanh Hưng tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 3, đội phát hiện tài xế có chất ma túy trong cơ thể khi điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc. Các vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra tiến hành xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.