Tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam – Indonesia

Tại buổi tiếp, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng bày tỏ vui mừng chào đón ông Suharto và Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Indonesia đến tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư tại Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, cuộc gặp là dịp để lãnh đạo Tòa án hai nước trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tư pháp trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Indonesia đang phát triển tích cực.

Đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng cho biết, hai hệ thống Tòa án đã duy trì trao đổi thông qua các hoạt động song phương và cơ chế hợp tác tư pháp khu vực, quốc tế, trong đó có Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ), Hội nghị Chánh án các nước châu Á – Thái Bình Dương (CJAP) và Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc.

Thông qua các cơ chế này, hai bên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong tổ chức và hoạt động Tòa án, cải cách tư pháp, đào tạo Thẩm phán, tố tụng dân sự, quản lý vụ án, xét xử trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư pháp.

Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Phạm Quốc Hưng - Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh tiếp song phương ông Suharto, Phó Chánh án Tòa án tối cao Indonesia.

Thông tin về những đổi mới của hệ thống Tòa án Việt Nam, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng cho biết, từ ngày 1/7/2025, hệ thống Tòa án được tổ chức lại theo mô hình ba cấp, hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Cùng với đó, TANDTC Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số thống nhất, triển khai nền tảng quản lý án toàn trình và mở rộng các dịch vụ tư pháp điện tử như nộp tạm ứng án phí trực tuyến, tống đạt điện tử qua VNeID và xét xử trực tuyến.

Trong thời gian tới, Việt Nam xác định tiếp tục hoàn thiện pháp luật và thủ tục tố tụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh xây dựng Tòa án điện tử và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp, trên cơ sở bảo đảm an toàn, bảo mật và minh bạch.

Trên cơ sở đó, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng đề nghị Tòa án hai nước tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ quản lý và các đơn vị chuyên môn; phối hợp chặt chẽ hơn trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác tư pháp ASEAN, tương trợ tư pháp và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cũng cần mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào quản lý vụ án, xét xử; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, phá sản, tài sản số, tài sản ảo, thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng đồng thời đề nghị Tòa án tối cao Indonesia quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Indonesia tiếp cận thông tin pháp luật, các cơ chế tư pháp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Kết thúc buổi tiếp, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng trân trọng cảm ơn ông Suharto và Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Indonesia đã tham dự Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư tại Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và sự quan tâm của các cơ quan hai nước, hợp tác giữa hệ thống Tòa án Việt Nam và Indonesia sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.