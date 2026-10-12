Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc' đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới

Khởi công xây dựng nhà nhân ái “Mái ấm biên cương-Tiếp bước em đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Tam Hòa, xã Lìa - Ảnh: L.O

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã tham gia nghi thức chào cờ tại cột mốc biên giới 607 và các hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ban Tổ chức cũng đã trao nguồn lực hỗ trợ xây dựng 8 ngôi nhà nhân ái cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị 560 triệu đồng; trao tặng công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 30 triệu đồng và 20 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế trị giá 60 triệu đồng; trao 14 suất học bổng cho học sinh thuốc chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; 60 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều phần quà dành tặng các trường học trên địa bàn.

Dịp này, Ban Tổ chức đã khởi công xây dựng nhà nhân ái “Mái ấm biên cương-Tiếp bước em đến trường” dành tặng em Hồ Thị Cúc, học sinh lớp 7, Trường tiểu học và THCS A Xing có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Tam Hòa, xã Lìa.

Chuỗi hoạt động tập trung giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong các công tác chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại các xã biên giới.