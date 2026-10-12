Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Đắk Lắk ngày 12/10/2026

Trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Đắk Lắk xuất hiện nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc tác động từ dòng chảy. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở các khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Các điểm dân cư và tuyến giao thông nằm trên địa bàn các xã, phường sau đây cần đặc biệt đề phòng nguy cơ trượt lở và dòng lũ cục bộ hình thành nhanh:

Hòa Thịnh, Hòa Xuân

Phường Bình Kiến, Phường Tuy Hòa

Phú Hòa 1, Phú Hòa 2

Sơn Hòa, Tây Sơn, Vân Hòa

Tác động và khuyến cáo phòng tránh an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân, làm sập đổ công trình, vùi lấp hoa màu và chia cắt giao thông cục bộ tại vùng đồi dốc.

Người dân sinh sống ven khe suối, taluy dốc đứng cần theo dõi sát hiện trường, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường như tiếng nổ lớn, nước suối đổi màu đục ngầu để chủ động sơ tán.

Không di chuyển qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi có dòng chảy xiết dâng cao.

Chính quyền địa phương cần sẵn sàng lực lượng xung kích ứng trực theo phương châm bốn tại chỗ để hỗ trợ di dời các hộ gia đình trong vùng rủi ro cao.

Bản tin phát lúc 10h48 ngày 12/10/2026. Diễn biến thời tiết tiếp tục được theo dõi và cập nhật.