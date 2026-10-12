Metro số 2 TP.HCM tăng tốc thi công các nhà ga ngầm

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, trên trục CMT8 - Trường Chinh, nơi tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi qua, các khu vực thi công nhà ga ngầm đang được triển khai tích cực. Hệ thống rào chắn được bố trí tại các vị trí thi công, mặt đường tạm được tổ chức để duy trì lưu thông, đồng thời tạo không gian cho nhà thầu triển khai các hạng mục công trình.

Tại các vị trí nhà ga, công tác thi công tập trung vào tường dẫn, tường vây - những hạng mục quan trọng trong quá trình xây dựng nhà ga ngầm. Các hạng mục này được triển khai theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, làm cơ sở cho những bước thi công tiếp theo.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), sau khi khởi công, chủ đầu tư và tổng thầu EPC đã tập trung thực hiện các công việc khảo sát địa chất, thiết kế, tổ chức giao thông và thi công hiện trường. Đến nay, dự án đã hoàn thành khảo sát địa chất với 506 lỗ khoan trên toàn tuyến. Công tác khảo sát được thực hiện từ ngày 22/1 đến 19/6, phục vụ thiết kế kết cấu nền móng tại các nhà ga, đoạn hầm đào bằng máy TBM, đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao, cầu cạn và khu vực depot.

Trong số các nhà ga ngầm, ga ST05 (Lê Thị Riêng) và ga ST10 (Phạm Văn Bạch) là hai vị trí đã được phê duyệt thiết kế tường vây từ tháng 5/2026. Đến tháng 9, thiết kế tường vây tại ga ST04 (Hòa Hưng) và ST06 (Phạm Văn Hai) tiếp tục được phê duyệt, tạo cơ sở triển khai các hạng mục liên quan.

Đến nay, tại ga ST05, nhà thầu đã thi công được 207/491,5m tường dẫn, đạt khoảng 42%. Đối với tường vây, 40/87 tấm đã được thi công, tương đương gần 46%. Tại ga ST10, khối lượng tường dẫn đạt 229/533m, tương đương khoảng 43%, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành. Hạng mục tường vây đã thi công được 27/88 tấm, đạt khoảng 30,7%.

Ở ga ST06 (Phạm Văn Hai), nhà thầu đã thi công 101,5/280m tường dẫn, đạt khoảng 37%. Trong khi đó, tại ga ST09 (Bà Quẹo), khối lượng tường dẫn đạt 20/270m, tương đương khoảng 7,4%. Các số liệu cho thấy tiến độ giữa những vị trí thi công chưa đồng đều. Một số nhà ga đã triển khai được khối lượng đáng kể ở các hạng mục ban đầu, trong khi những vị trí khác đang ở giai đoạn chuẩn bị và triển khai những phần việc đầu tiên.

Ngoài các vị trí đang thi công, tại ga ST02 (Tao Đàn) và ST07 (Bảy Hiền), tổng thầu EPC đã được cấp phép thi công từ ngày 12/9/2026. Nhà thầu đang tập kết máy móc, thiết bị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tại hai khu vực này.

Công tác tổ chức giao thông cũng được thực hiện song song với thi công. Đến nay, phương án phân luồng tại các ga Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch đã được triển khai. Các phương án tại ga Tao Đàn và Bảy Hiền đang được chuẩn bị, trong khi những ga còn lại tiếp tục hoàn thiện thủ tục liên quan.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân, phương án mở rộng lòng đường tạm, bố trí rào chắn được tính toán theo điều kiện thực tế từng khu vực. MAUR yêu cầu tổng thầu bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/7 tại các vị trí cần thiết, phối hợp với lực lượng chức năng và điều chỉnh phương án khi lưu lượng phương tiện thay đổi. Trong ảnh, khu vực rào chắn bố trí đường nhỏ cho nhà dân khu vực thi công có thể di chuyển.

Tuyến metro số 2 dài khoảng 11,3km, gồm 10 nhà ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng. Dự án do liên danh THACO – China Railway Group Limited đảm nhiệm tổng thầu EPC. Từ nay đến cuối năm 2026, MAUR tập trung đôn đốc tổng thầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tường dẫn, tường vây tại các nhà ga ngầm đang triển khai; hoàn thành công tác tổ chức giao thông tại những vị trí còn lại.

Theo kế hoạch, các hạng mục cầu cạn, nhà ga trên cao và depot dự kiến được triển khai từ tháng 11/2026. Các nhà ga ngầm cũng sẽ từng bước được tổ chức thi công đồng loạt trong năm nay. Một trong những mốc quan trọng tiếp theo là đưa máy đào hầm TBM vào vận hành. Máy TBM đầu tiên dự kiến bắt đầu công tác đào hầm vào tháng 10/2027.

Sau đó, dự án đặt mục tiêu hoàn thành kết cấu chính các nhà ga vào tháng 3/2029, hoàn thành lắp đặt đường ray tuyến chính và tại depot vào cuối năm 2029. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác thương mại phục vụ hành khách vào cuối năm 2030.