Lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2027: Người lao động có những kì nghỉ dài nào?

Trong năm 2027, Tết Nguyên đán, dịp lễ 30/4 - 1/5 và lễ Quốc khánh là những thời điểm có kì nghỉ kéo dài từ 4 ngày liên tiếp trở lên đối với những người lao động và học sinh, sinh viên có chế độ nghỉ cuối tuần 2 ngày.

Những kì nghỉ dài như vậy là khi các gia đình có thể chủ động lên kế hoạch, sử dụng cả ngày phép nếu cần, để thực hiện các chuyến du lịch, về quê…

Tết Nguyên đán Đinh Mùi: Nghỉ 7 ngày, từ 4 đến 10/2/2027

Theo phương án được phê duyệt, đối với công chức, viên chức, người lao động có chế độ nghỉ cuối tuần 2 ngày, thì kì nghỉ Tết Đinh Mùi sẽ kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027, đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027, tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Kì nghỉ như trên bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.

Dịp 30/4 - 1/5: Có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp

Năm 2027, ngày 30/4 rơi vào thứ Sáu, còn ngày 1/5 là thứ Bảy. Với những người có lịch nghỉ hằng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, thì kì nghỉ có thể được tính từ ngày 30/4 đến hết thứ Hai, ngày 3/5.

Trong đó, ngày 3/5 là ngày nghỉ bù cho thứ Bảy trùng ngày lễ 1/5.

Lễ Quốc khánh: Nghỉ 4 ngày, từ 2/9 đến 5/9

Theo lịch đã được phê duyệt, với công chức, viên chức, người lao động nghỉ cuối tuần 2 ngày thì kì nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 kéo dài 4 ngày, từ thứ Năm, ngày 2/9, đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Kì nghỉ như vậy gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.

Tết Dương lịch có kì nghỉ 3 ngày

Ngoài 3 kì nghỉ trên (kéo dài từ 4 ngày trở lên), thì ngày Tết Dương lịch, 1/1/2027, rơi vào thứ Sáu. Vì vậy, người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ có kì nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ 1/1 đến hết 3/1/2027.

Tuy nhiên, lịch nghỉ thực tế tại các doanh nghiệp có thể khác, người lao động nên hỏi rõ trước khi lên kế hoạch nghỉ. Còn với phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động cần thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.