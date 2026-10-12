Thường trực Ban Bí thư: Đà Nẵng phải quyết liệt xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng

Sáng 12/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề được cử tri quan tâm đã được nêu ra, trong đó có những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và các bất cập trong lĩnh vực giáo dục.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng thời cho biết, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế, thành phố cần chủ động tổng kết thực tiễn, đề xuất những cơ chế, cách làm mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng.

Một trong những vấn đề được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh là việc xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc về đất đai, đầu tư trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng có lượng dự án và nguồn lực bị tồn đọng, ách tắc rất lớn, do đó, việc khơi thông nguồn lực tài chính, đất đai và tài sản này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Dù đã có phương án xử lý nhưng khâu tổ chức thực hiện vẫn cần phải làm nhanh hơn, cấp bách hơn và dứt điểm.

“Thành phố cần hành động quyết liệt hơn, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, không để nguồn lực lớn tiếp tục bị đình trệ, gây lãng phí. Chúng ta phải làm nhanh hơn, quyết liệt hơn”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đà Nẵng tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng, nhất là các vấn đề cử tri quan tâm. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra để xác định rõ trách nhiệm. Trường hợp sai phạm thuộc về cán bộ thì phải xử lý cán bộ; nếu chủ đầu tư sai phạm thì phải xử lý chủ đầu tư, bảo đảm không gây thiệt hại cho Nhà nước và người dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư, chủ trương, quy định và yêu cầu xử lý đã được đặt ra. Vấn đề còn lại là quyết tâm tổ chức thực hiện, tránh để các khó khăn, vướng mắc kéo dài, làm đình trệ dự án và lãng phí nguồn lực xã hội.

Liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ với những khó khăn mà cử tri phản ánh, trong đó có tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, bố trí nhân lực chưa phù hợp và áp lực công việc lớn ở cấp cơ sở. Hiện nay, Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đang chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm, biên chế, tiền lương và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Những giải pháp trước mắt về chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp xã, phường cũng đã được quan tâm nhằm động viên đội ngũ yên tâm công tác.

Cử tri Đà Nẵng nêu câu hỏi tại buổi tiếp xúc.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối hay số lượng cơ quan, mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong đó, hiệu quả của bộ máy phải được nhìn từ những việc cụ thể: người dân giảm đi lại, hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, kiến nghị được trả lời rõ ràng, kịp thời; doanh nghiệp không phải mất quá nhiều thời gian vì thủ tục hành chính.

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với con người, nguồn lực và trách nhiệm. Những địa bàn đông dân cư, khối lượng công việc lớn cần được bố trí đủ cán bộ, bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ. Những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp phải được tổng hợp, đánh giá khách quan để kịp thời điều chỉnh.

Đề cập yêu cầu đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng pháp luật phải thực sự kiến tạo phát triển, khơi thông và giải phóng các nguồn lực, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của phát triển là người dân được thụ hưởng thành quả. Tăng trưởng kinh tế phải chuyển hóa thành thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, môi trường sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với Đà Nẵng, cùng với mục tiêu tăng trưởng cao, thành phố cần quan tâm phát triển đồng bộ giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và môi trường sống an toàn. Phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.

Về giáo dục, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với y tế, cần củng cố y tế cơ sở để đây thực sự là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường nhân lực chuyên môn, kết nối giữa các tuyến bằng công nghệ và dữ liệu, đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Kiểm tra các vấn đề liên quan việc thiếu sách giáo khoa Liên quan những vấn đề gây bức xúc trong lĩnh vực giáo dục, Thường trực Ban Bí thư cho biết: Năng lực xuất bản trong nước hoàn toàn có thể in ấn và cung ứng rất nhanh, nên việc thiếu sách giáo khoa là bất thường và "có vấn đề". Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện công tác quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó có chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ, công tác quản lý và tổ chức thực hiện. "Đoàn kiểm tra dự kiến hoàn thành công việc trong tháng 12 để kịp thời có sự điều chỉnh, chấn chỉnh ngay nhằm giúp cử tri và phụ huynh yên tâm", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết.