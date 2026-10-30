Chợ trực tuyến cần thực chất

UBND thành phố vừa có văn bản giao Liên minh Hợp tác xã thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai Hướng dẫn số 1495/HD-TT ngày 15/9/2026 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về hỗ trợ duy trì “Chợ sản phẩm trực tuyến” vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Hướng dẫn, “Chợ sản phẩm trực tuyến” vận hành trên nền tảng Vcamart dùng chung và các nền tảng riêng do Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố quản lý. Mục tiêu là thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, kết nối hợp tác đầu tư sản xuất, thương mại giữa các thành viên tham gia “Chợ sản phẩm trực tuyến” thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các thành phần kinh tế khác, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Thực tế trên địa bàn thành phố thời gian qua, nhất là vùng núi - nơi xa các trung tâm thương mại, nhiều chủ vườn đã chủ động livestream bán vải thiều, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như mật ong, mỳ gạo. Hiện nay, khi các nhà vườn bước vào vụ thu hoạch cam, bưởi, táo, ổi, hình thức này tiếp tục được khai thác.

Tuy nhiên, thu hút người xem không đồng nghĩa với tiêu thụ ổn định. Sản phẩm vẫn khó bán nếu chất lượng thiếu đồng đều, giá chưa cạnh tranh, thông tin không minh bạch. Nếu những khâu này không được giải quyết, lợi thế của thương mại điện tử khó chuyển thành hiệu quả kinh tế thực chất. Bởi vậy, không thể đồng nhất số lượng tài khoản, gian hàng với thành công của mô hình. Mục tiêu duy trì tối thiểu 60% gian hàng hoạt động liên tục sau 12 tháng mà Hướng dẫn đề ra là cần thiết, nhưng hoạt động thường xuyên chưa chắc đã phát sinh đơn hàng. Nếu chỉ chạy theo chỉ tiêu số lượng, “Chợ sản phẩm trực tuyến” có nguy cơ trở thành nơi đăng tải sản phẩm hơn là kênh tiêu thụ hiệu quả.

Muốn tránh hình thức, Liên minh Hợp tác xã thành phố cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân từ chuẩn hóa thông tin, quảng bá sản phẩm đến quản lý đơn hàng... Đặc biệt, người bán phải minh bạch về nguồn gốc, giá cả, chất lượng và thực hiện đúng cam kết.

Quảng cáo sai sự thật, giao hàng không đúng mô tả hoặc cung cấp sản phẩm kém chất lượng sẽ làm mất niềm tin của khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín nông sản địa phương. Vì vậy, cần kết hợp hỗ trợ kinh doanh với tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành pháp luật và kiểm tra theo thẩm quyền, không để lợi nhuận trước mắt làm tổn hại niềm tin thị trường. Thành phố có thể lựa chọn một số hợp tác xã, hộ sản xuất có sản phẩm đặc trưng, bảo đảm chất lượng để thí điểm; đánh giá kết quả qua số đơn hàng, doanh thu và khả năng duy trì khách hàng trước khi nhân rộng.

“Chợ sản phẩm trực tuyến” chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người dân vùng núi bán được hàng, nâng cao thu nhập và tạo đầu ra bền vững. Đây mới là nền tảng để nông sản vùng dân tộc thiểu số, miền núi nâng cao sức cạnh tranh và phát triển lâu dài, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân.