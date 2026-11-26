Sau sáp nhập, địa bàn xã Thanh An mở rộng, các thôn, bản phân bố rải rác, một số khu vực đi lại khó khăn, khoảng cách giữa các khu dân cư khá lớn… là những thách thức đối với công tác quản lý, nắm bắt tình hình người nghiện ma túy, nhất là việc duy trì theo dõi thường xuyên, kịp thời phát hiện những nguy cơ phát sinh và hỗ trợ các trường hợp sau cai nghiện.

Hiện toàn xã quản lý 252 trường hợp người nghiện ma túy, trong đó 44 người sau cai nghiện trở về địa bàn cư trú. Đây là nhóm cần được quan tâm, hỗ trợ trong quá trình ổn định tâm lý, xây dựng các mối quan hệ xã hội và duy trì cuộc sống không ma túy. Với những người sau cai nghiện, thiếu việc làm, thu nhập bấp bênh, không có điểm tựa vững chắc từ gia đình và cộng đồng có thể làm gia tăng nguy cơ tái nghiện.

Mô hình “Quản lý, phòng ngừa tái nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy” được xã Thanh An triển khai tại các thôn, bản.

Xuất phát từ thực tiễn, xã Thanh An triển khai mô hình “Quản lý, phòng ngừa tái nghiện và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy” nhằm phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Tăng cường quản lý người sau cai nghiện tại cơ sở, hỗ trợ người nghiện thực hiện cai nghiện tự nguyện, phòng ngừa tái nghiện và tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng.

Mô hình triển khai đồng bộ tại tất cả các thôn, bản trên địa bàn xã. Cách làm này giúp bảo đảm 44 người sau cai nghiện đều được tiếp cận các hoạt động theo dõi, tư vấn, hỗ trợ, không phụ thuộc vào nơi cư trú hay khoảng cách địa lý. Mỗi trường hợp được xem xét cụ thể về hoàn cảnh gia đình, điều kiện sinh hoạt, việc làm, những khó khăn đang gặp phải để có hướng đồng hành phù hợp, thay vì áp dụng chung một cách thức hỗ trợ.

“Cai nghiện thành công tại cơ sở mới chỉ là bước khởi đầu. Khi trở về với gia đình và cuộc sống thường ngày, người sau cai mới thực sự đối mặt với nhiều thử thách. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định, bởi nếu được quan tâm, định hướng và trao cơ hội đúng lúc, họ hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời; ngược lại, nếu thiếu sự đồng hành, nguy cơ tái nghiện, tái phạm rất dễ xảy ra. Chúng tôi xác định, điều người sau cai nghiện cần không chỉ là sự quản lý, mà còn là sự tôn trọng, công việc phù hợp và môi trường đủ bao dung để họ có thêm động lực vươn lên. Mỗi lời động viên, cơ hội việc làm, sự sẻ chia của gia đình và cộng đồng đều có thể trở thành điểm tựa giúp họ đứng vững trên con đường hoàn lương.”, Thiếu tá Lò Trung Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Thanh An chia sẻ.

Sau hơn 1 tháng triển khai đồng bộ, Công an xã Thanh An đã hoàn thành rà soát, lập và cập nhật hồ sơ theo dõi đối với 44 người sau cai nghiện đang cư trú trên địa bàn. Qua đó, nắm rõ hơn hoàn cảnh gia đình, tình trạng việc làm, nhu cầu hỗ trợ và những khó khăn của từng trường hợp; phân công cán bộ phụ trách, phối hợp với ban cán sự thôn, bản, gia đình và các đoàn thể thăm hỏi, theo dõi thường xuyên. Đây là cơ sở để công tác quản lý đi vào thực chất, không dừng ở hồ sơ mà gắn với tình hình đời sống, sự chuyển biến của từng người.

Cùng với đó, xã tổ chức tuyên truyền, đối thoại tại các thôn, bản, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong phòng, chống ma túy. Những cuộc trao đổi giúp người dân hiểu hơn về hành trình trở lại cuộc sống bình thường của người sau cai, giảm tâm lý xa lánh, kỳ thị. Đồng thời khuyến khích sự chủ động tham gia của mỗi hộ gia đình trong phát hiện, phòng ngừa nguy cơ ma túy, xây dựng môi trường dân cư an toàn. Kết hợp khảo sát, phân loại nhu cầu việc làm, học nghề, vay vốn và phát triển sinh kế của từng trường hợp.

Ghi nhận phản hồi từ những người sau cai nghiện được hỗ trợ cho thấy, họ cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và tự tin hơn khi có cán bộ, gia đình, cộng đồng đồng hành. Tâm lý tích cực góp phần nâng cao ý chí kiên trì, duy trì lối sống lành mạnh; các mối quan hệ gia đình, xã hội có chuyển biến theo hướng tốt hơn. Đáng chú ý, trong số người được hỗ trợ, chưa ghi nhận trường hợp tái nghiện. Đây là tín hiệu bước đầu cho thấy việc quan tâm, động viên và tạo điều kiện hòa nhập có ý nghĩa đối với người sau cai, dù mô hình mới triển khai trong thời gian ngắn, kết quả cần tiếp tục được theo dõi, củng cố.

Thiếu tá Lò Trung Ngọc cho biết thêm: Từ những kết quả ban đầu, đơn vị xác định cần duy trì mô hình thường xuyên, tránh triển khai theo phong trào, bảo đảm việc quản lý, hỗ trợ liên tục. Trọng tâm thời gian tới là nâng cao chất lượng theo dõi từng trường hợp, đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế, việc làm, học nghề; phát huy các mô hình tự quản, nhóm đồng hành và hoạt động giao lưu, chia sẻ phù hợp. Những trường hợp tiến bộ, vươn lên ổn định cuộc sống cần được biểu dương kịp thời, tạo động lực cho người sau cai nghiện khác, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự cảm thông trong cộng đồng.

Mô hình tại Thanh An đặt ra cách nhìn thiết thực trong phòng, chống ma túy ở cơ sở. Khi người sau cai nghiện được trao cơ hội lao động, được tôn trọng và có chỗ dựa để vượt qua khó khăn, họ có thêm điều kiện trở thành người có ích, góp sức xây dựng cuộc sống bình yên tại thôn, bản. Đó cũng là nền tảng để Thanh An hướng tới địa bàn sạch về ma túy, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.