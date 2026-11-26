Loay hoay tìm việc

Sở hữu 2 bằng cử nhân luật và ngôn ngữ Anh, từng làm việc tại một công ty bất động sản với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, đến khi thị trường trầm lắng, anh Nguyễn Thế Bảo (38 tuổi, phường Bình Thạnh, TPHCM) buộc phải chuyển hướng nghề nghiệp.

Sau nhiều lần thử việc không thành công, phần lớn do rào cản tuổi tác, anh Bảo chấp nhận trở thành tài xế xe ôm công nghệ. Từ vị trí quản lý, anh phải làm quen với công việc mới, đối diện những ánh nhìn hoài nghi từ người xung quanh.

Người lao động đang được cán bộ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Thanh Tâm.

Mỗi ngày chạy xe 5-6 tiếng, thu nhập của anh Bảo chỉ vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt và phải tranh thủ làm thêm để duy trì cuộc sống. “Nếu xem đây là công việc lâu dài, vài năm nữa cũng khó tiến xa”, anh Bảo chia sẻ.

Tương tự, chị Phan Thúy Ái (45 tuổi, phường Hiệp Bình, TPHCM) thất nghiệp 18 tháng sau khi rời công ty truyền thông từng gắn bó gần 20 năm do tinh giản nhân sự. Dù liên tục nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn, chị Ái vẫn chưa tìm được việc phù hợp.

Theo chị Ái, nhiều vị trí tuyển dụng giới hạn độ tuổi dưới 30. Ứng viên còn phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, công nghệ và các kỹ năng mới. Sau nhiều năm làm việc trong môi trường ổn định, chị nhận ra bản thân chưa kịp cập nhật những yêu cầu của thị trường. “Có những cơ hội rất tốt nhưng mình không đủ cạnh tranh với người trẻ”, chị Ái nói.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Ảnh: Thanh Tâm.

Từ trải nghiệm của mình, chị Ái cho rằng người lao động cần chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng từ sớm, thay vì đợi mất việc mới tìm cách thích nghi.

Hơn 50% lao động thất nghiệp ở tuổi trung niên

Thị trường lao động ngày càng đề cao kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng khiến nhiều lao động trung niên mất lợi thế cạnh tranh. Dù có kinh nghiệm, không ít người vẫn khó tìm việc khi doanh nghiệp ưu tiên nhân sự trẻ.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Bùi Đoàn Chung - người sáng lập Cộng đồng nghề nhân sự Việt Nam - cho biết yêu cầu thành thạo công nghệ, ngoại ngữ và liên tục cập nhật kỹ năng mới đang tạo áp lực lớn với lao động trung niên, đặc biệt là nhóm 30-40 tuổi.

Nhà tuyển dụng hiện nay đặt ra những yêu cầu cao với nhân sự.

Một nghịch lý là lao động U40 thường bị xem là quá tuổi đối với vị trí cấp thấp nhưng lại chưa đủ sức cạnh tranh ở vị trí quản lý nếu thiếu kỹ năng mới. Tâm lý ngại bắt đầu lại, không muốn nhận mức lương thấp hơn hoặc làm việc dưới sự quản lý của người trẻ cũng khiến cơ hội tìm việc bị thu hẹp.

Ông Chung cho rằng người lao động cần chủ động thay đổi, sẵn sàng thích nghi với môi trường mới và điều chỉnh kỳ vọng về thu nhập, tính ổn định của công việc. “Hiện nay không còn khái niệm công việc ổn định lâu dài như trước. Người lao động phải luôn trong tâm thế sẵn sàng thay đổi”, ông Chung nói.

Bên cạnh đó, nâng cao kỹ năng và học lại kỹ năng mới là yêu cầu thiết yếu. Người lao động cần phát triển năng lực giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, đa nhiệm và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh nghiệp cũng cần cởi mở hơn trong tuyển dụng, đánh giá ứng viên dựa trên năng lực thay vì độ tuổi, đồng thời tận dụng kinh nghiệm của lao động trung niên ở những vị trí phù hợp.

Các phiên giao dịch việc làm tại TPHCM tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp với người lao động, trong đó có nhóm lao động trung niên. Ảnh: Thanh Tâm.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, tính đến ngày 25/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tiếp nhận hơn 191.300 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lao động trung niên chiếm hơn 50%, tỷ lệ nữ cao hơn nam.

Trong 10 tháng năm nay, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM có nhu cầu tuyển dụng 266.122 vị trí việc làm. Tuy nhiên, cung - cầu lao động chưa đồng đều giữa các nhóm tuổi, ngành nghề và trình độ. Nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên lao động trẻ để tối ưu hiệu quả, giảm chi phí đào tạo lại, trong khi lao động trung niên gặp khó khi chuyển việc.

Trước thực tế này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM duy trì các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến để kết nối doanh nghiệp với người lao động. Trung tâm cũng đẩy mạnh liên kết vùng, tư vấn chuyển đổi nghề và khuyến khích người lao động tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn như nấu ăn, pha chế, trang điểm nhằm mở rộng cơ hội việc làm.