Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên có 92 xã, phường, trong đó 82 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,7% dân số toàn tỉnh.

Những năm qua, nhờ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc và an sinh xã hội được triển khai, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên đã từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Mở rộng sinh kế cho bà con dân tộc thiểu số nhờ chuyển đổi số

Để nâng cao kiến thức, năng lực và ý chí vươn lên của người dân, Thái Nguyên vận dụng các nguồn lực để đưa tiện ích và kỹ năng số đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đến đầu năm 2026, cáp quang đã phủ tới trên 99% thôn, tổ dân phố; khoảng 95% dân số có thể tiếp cận Internet tốc độ cao. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, tỉnh chú trọng phổ cập kỹ năng số, giúp người dân, đặc biệt thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi biết khai thác công nghệ vào đời sống và sản xuất.

Ở xóm Na Cà, xã Nghinh Tường, trong các buổi sinh hoạt xóm, cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet và các ứng dụng phục vụ đời sống. Người dân được thực hành từng thao tác, giải đáp vướng mắc ngay tại chỗ.

Không chỉ phục vụ liên lạc, tìm kiếm thông tin, điện thoại thông minh còn trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế. Nhờ được hướng dẫn, chị Nông Thị Viền, người dân xóm Na Cà, đã biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ nông sản của gia đình như na, hồng xiêm, cam, bưởi...

Chị cho biết thay vì chỉ quanh quẩn bán hàng cho khách quen hoặc mang ra những khu chợ quen thuộc bày bán, nay chị có thể đăng hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, livestream trên Facebook để nhiều người biết đến. Khách hàng ở xa cũng có thể đặt mua, giúp việc tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn.

Nhằm khai thác hiệu quả của cơ sở hạ tầng, ông Hoàng Văn Ngụy, Phó Chủ tịch UBND xã Nghing Tường cho hay vai trò của cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể được phát huy mạnh mẽ trong hướng dẫn theo phương châm "cầm tay chỉ việc", giúp đồng bào tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tìm kiếm thông tin và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Còn tại xã Phú Lương, hội viên phụ nữ các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu tại xóm Cộng Hòa khi tham gia mô hình "Chi hội Phụ nữ số" cũng được hướng dẫn sử dụng ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời học quay video, livestream, bán hàng trên sàn thương mại điện tử và tìm hiểu quy định về thuế trong kinh doanh.

Nâng cao năng lực cộng đồng để giảm nghèo bền vững

Tại lớp tập huấn về nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy cho cộng đồng dân cư và người dân trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết cùng với nguồn lực đầu tư và hỗ trợ trực tiếp, nâng cao nhận thức, năng lực cho cộng đồng dân cư có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, nắm rõ quyền lợi, điều kiện và trình tự thực hiện để chủ động tham gia, giám sát quá trình triển khai tại cơ sở. Việc tăng cường phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và ứng dụng chuyển đổi số cũng góp phần khắc phục những hạn chế trong tiếp cận thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt, phát triển sinh kế phải gắn với nâng cao kiến thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, người dân từng bước nâng cao năng lực tự tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, không phụ thuộc vào hỗ trợ trước mắt.

"Vai trò của người có uy tín và đội ngũ cán bộ cơ sở cũng cần được phát huy trong tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận khi triển khai chính sách. Đây là lực lượng gần dân, hiểu phong tục, tập quán, có khả năng lan tỏa những cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả trong cộng đồng", đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh.

Từ hỗ trợ hạ tầng, đất ở, nhà ở đến phát triển sản xuất, giáo dục, y tế và chuyển đổi số, các chính sách dân tộc đang hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và năng lực của người dân là nền tảng để phát huy nội lực cộng đồng, đưa chính sách đi vào cuộc sống và tạo động lực giảm nghèo bền vững.