Tiếp sức đảng viên vượt khó

Quỹ đảng viên tiết kiệm xã Ia Lốp vừa trao tặng mô hình sinh kế nuôi heo rừng lai cho 3 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chi bộ thôn Án.

Theo đó, Quỹ hỗ trợ 6 cặp heo giống (12 con) với tổng trị giá 17,5 triệu đồng. Đây là nguồn lực thiết thực giúp các gia đình có điều kiện phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Trao heo giống cho các đảng viên thôn Án, xã Ia Lốp. Ảnh: NTT

Việc triển khai mô hình không chỉ phát huy hiệu quả của Quỹ đảng viên tiết kiệm mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, lan tỏa tình đồng chí và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong tổ chức Đảng.

Sau khi tiếp nhận con giống, các đảng viên cam kết chăm sóc, phát triển đàn heo, sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ. Khi mô hình phát huy hiệu quả, nguồn sinh kế sẽ tiếp tục được nhân rộng, hỗ trợ những đảng viên khác có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Như Sỹ (SN 1987), đảng viên Chi bộ thôn Án, chia sẻ, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên khi được hỗ trợ 2 cặp heo giống, vợ chồng anh rất vui mừng. Ngay sau khi tiếp nhận, gia đình đã đưa đàn heo về chăm sóc.

"Gia đình tôi rất cảm ơn các thành viên của Quỹ Đảng viên tiết kiệm. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực này, những đảng viên như chúng tôi có thêm động lực để cố gắng chăn nuôi, vươn lên phát triển kinh tế", anh Sỹ cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp, đánh giá đây là mô hình thiết thực, tạo điều kiện để các đảng viên vượt qua khó khăn, chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian tới, Quỹ dự kiến tiếp tục trao 100 con thỏ giống cho 10 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chương trình Xuân Biên phòng sắp tới.

Huy động nguồn lực, lan tỏa phong trào đỡ đầu hộ nghèo

Nhằm tạo thêm nguồn lực cho công tác giảm nghèo, mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã triển khai phong trào “Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo” và cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Phong trào hướng đến việc hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế.

Một gia đình ở xã Ea M’Droh vừa được hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Hải Dương

Thông qua phong trào, địa phương huy động sự tham gia tự nguyện của cán bộ, đảng viên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong, ngoài tỉnh để giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đó, hộ nghèo là đối tượng trọng tâm, ưu tiên những gia đình tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những hộ chưa có nguồn hỗ trợ ổn định hoặc có nhu cầu phát triển sinh kế nhưng thiếu điều kiện thực hiện.

Các tổ chức, cá nhân được khuyến khích đăng ký nhận đỡ đầu một hoặc nhiều hộ tùy theo khả năng. Đối với những gia đình có nhu cầu hỗ trợ lớn, nhiều tổ chức, cá nhân có thể phối hợp giúp đỡ.

Tại xã Ea M’Droh, phong trào các chi bộ nhận đỡ đầu hộ nghèo đã được triển khai trong một năm qua, mang lại những kết quả tích cực. Nhiều gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Một số hộ sau khi được giúp đỡ đã chủ động làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường cơ hội hỗ trợ cho những gia đình khó khăn hơn.

Những hoạt động hỗ trợ sinh kế, đỡ đầu hộ nghèo không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo thực chất và bền vững.

Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đưa 51 xã, 449 thôn, buôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, đồng thời giảm nhanh số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến huy động khoảng 17.000 tỷ đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, trong đó 50% từ ngân sách nhà nước và 50% từ các nguồn lực ngoài ngân sách.