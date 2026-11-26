Biến phụ phẩm thành sản phẩm hàng hóa

Thanh long từ lâu là cây trồng chủ lực của vùng Bình Thuận trước đây và các khu vực phụ cận. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm từng phụ thuộc lớn vào xuất khẩu trái tươi. Mỗi khi thị trường biến động hoặc vào thời điểm thu hoạch rộ, những trái không đạt quy cách xuất khẩu thường phải bán với giá thấp, thậm chí không có người mua, gây thiệt hại cho nông dân.

Búp hoa thanh long hiện đã được chế biến ra nhiều sản phẩm được người dùng yêu thích

Không chỉ trái không đạt chuẩn, một lượng lớn búp hoa thanh long cũng chưa được khai thác hiệu quả. Trong mùa chính vụ hoặc mùa chong đèn, cây ra nhiều búp hoa nhưng người trồng phải tỉa bớt, chỉ giữ số lượng trái phù hợp trên mỗi trụ để cây tập trung dinh dưỡng, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Trước đây, phần lớn búp hoa sau khi tỉa bỏ chưa mang lại giá trị kinh tế.

Từ thực tế đó, chế biến sâu từng bước trở thành giải pháp quan trọng nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, giảm áp lực tiêu thụ trái tươi và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Năm 2016, sau khi nhận thấy sản phẩm hoa thanh long sấy được bán tại siêu thị ở nước ngoài, một doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh đã thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Bá Vương ở vùng chuyên canh thanh long thuộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam trước đây, nay là xã Tân Thành. Doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sấy, thu mua búp hoa khoảng 20 ngày tuổi, sau đó xẻ nhỏ và sấy khô. Qua chế biến, sản phẩm giữ được màu sắc, hương vị tự nhiên và phần lớn hàm lượng dinh dưỡng.

Chế biến sâu trái thanh long sẽ giúp tận dụng được số lượng trái thanh long không đạt chuẩn xuất khẩu

Sản phẩm ban đầu được xuất khẩu qua trung gian sang Trung Quốc, sau đó từng bước có mặt tại nhiều siêu thị ở nước ngoài. Từ một cơ sở sản xuất ban đầu, đến nay đã có 5 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chế biến búp hoa thanh long sấy. Có thời điểm, nguồn nguyên liệu còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

Sự hình thành của chuỗi chế biến búp hoa đã làm thay đổi cách nhìn về phần nguyên liệu từng bị bỏ đi. Những búp hoa sau khi tỉa nay trở thành hàng hóa, tạo thêm nguồn thu cho người trồng. Cùng với đó, việc chế biến trái không đạt quy cách xuất khẩu thành các sản phẩm phù hợp giúp giảm thất thoát sau thu hoạch, hạn chế tình trạng bán tháo khi thị trường trái tươi gặp khó khăn.

Thống kê tổng diện tích thanh long vùng Lâm Đồng biển xanh hiện có khoảng 26.000ha, chiếm gần 40% tổng diện tích cả nước, sản lượng đến tháng 11/2026 khoảng gần 500.000 tấn.

Hướng đi này đang được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục mở rộng thông qua đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đa dạng hóa sản phẩm. Thay vì chỉ bán trái tươi, thanh long được chế biến thành nhiều mặt hàng có giá trị gia tăng, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường

Một HTX tại Hàm Thuận đã đi đầu trong chế biến sâu. Từ nguồn nguyên liệu thanh long tại địa phương, HTX đã phát triển 17 sản phẩm; trong đó, 12 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 3 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Riêng trà hoa thanh long và hoa thanh long sấy được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2024.

Nhiều sản phẩm chế biến từ trái thanh long đã có chỗ đứng trên thị trường

Các sản phẩm của HTX khá đa dạng, gồm thanh long sấy dẻo, hoa thanh long sấy, trà hoa thanh long, rượu vang, nước cốt, bánh quy, mứt và tinh dầu. HTX cũng tiếp tục phát triển các sản phẩm lên men từ thanh long như rượu, nước cốt thanh long đỏ, tạo thêm sự khác biệt và nâng giá trị cho nguyên liệu.

Hiệu quả từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật và đa dạng hóa sản phẩm đã tạo điều kiện để HTX mở rộng quy mô liên kết. Từ 9 thành viên khi mới thành lập, đến nay, HTX này có 19 thành viên chính thức, 30 thành viên liên kết và liên kết chuỗi với 4 HTX. Trên diện tích canh tác 200 ha, sản lượng thanh long đạt khoảng 5.000 tấn mỗi năm.

Trong tổng sản lượng này, 90% trái thanh long được xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Á; 10% còn lại phục vụ thị trường trong nước và chế biến sâu. Việc tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ và chế biến đã giúp HTX chủ động hơn trước biến động của thị trường, đồng thời khai thác hiệu quả hơn giá trị của từng nhóm sản phẩm.

Đến nay, toàn vùng Lâm Đồng biển xanh đã có 45% diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 12% diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP và 300ha tiêu chuẩn hữu cơ.

Không dừng lại ở sản xuất, HTX còn tận dụng vườn thanh long sạch để phát triển du lịch trải nghiệm. Du khách có thể tham quan vườn, tìm hiểu quy trình canh tác và thưởng thức các món ăn chế biến từ thanh long. Hoạt động này góp phần quảng bá sản phẩm, đưa thương hiệu thanh long đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Từ chuỗi hoạt động sản xuất, chế biến và trải nghiệm, HTX đã tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương, trong đó phụ nữ chiếm 70%, với thu nhập ổn định từ 7 - 10 triệu đồng mỗi tháng. Kết quả này cho thấy chế biến sâu không chỉ giúp nâng giá trị nông sản mà còn tạo thêm việc làm, nâng thu nhập và thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Nếu được đầu tư, tạo sự liên kết các sản phẩm từ trái thanh long có thể trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trong thời gian tới

Năm 2026, hoạt động tiêu thụ và xuất khẩu thanh long của tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động. Xung đột địa chính trị, nhất là căng thẳng tại khu vực Trung Đông, cùng biến động giá nhiên liệu và chi phí logistics đã tác động đến thương mại toàn cầu. Dù vậy, với sự chủ động của doanh nghiệp và người sản xuất, các sản phẩm từ thanh long vẫn duy trì tăng trưởng và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. cơ cấu thị trường xuất khẩu ngày càng đa dạng.

trước đây khoảng 85% sản lượng thanh long xuất khẩu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc thì đến nay tỷ trọng này còn khoảng 55%. Phần còn lại đã được mở rộng sang EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Trung Đông và nhiều thị trường khác.

Hiện thanh long Lâm Đồng được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật và tiêu chuẩn chất lượng. Cùng với việc mở rộng thị trường, Chỉ dẫn địa lý “Thanh long Bình Thuận” tiếp tục được bảo hộ tại 13 quốc gia, góp phần bảo vệ thương hiệu, nâng giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Từ kết quả của các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể thấy chế biến sâu đang mở ra không gian phát triển mới cho cây thanh long. Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp chế biến nông sản có năng lực trong tỉnh sẽ tạo điều kiện hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ đồng bộ hơn. Khi hoa, trái không đạt chuẩn xuất khẩu và sản phẩm tươi đều được khai thác phù hợp, cây thanh long sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường và một phương thức tiêu thụ, hướng đến phát triển ổn định, bền vững.