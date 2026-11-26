Mỹ đã tiến hành điều tra về tình trạng dư thừa công suất sản xuất tại 14 đối tác thương mại, nhằm xác định liệu chính phủ các nước này có dành những khoản trợ cấp không công bằng cho doanh nghiệp trong nước, gây bất lợi cho các công ty Mỹ hay không. Cuộc điều tra được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khởi động tháng 3-2026 theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, qua đó cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế đối với những quốc gia bị xác định có hành vi phân biệt đối xử với doanh nghiệp hoặc hoạt động thương mại của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng tình trạng sản xuất công nghiệp dư thừa, thúc đẩy bởi trợ cấp là nguyên nhân dẫn đến làn sóng hàng hóa giá rẻ tràn vào thị trường Mỹ và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nước này.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, kết quả điều tra vừa được công bố ngày 25-11, tạo cơ sở pháp lý mới để Washington áp đặt thuế quan. Động thái mới cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn kiên định với chiến lược sử dụng thuế quan để định hình lại quan hệ thương mại, ngay cả khi chính sách này góp phần làm gia tăng chi phí sinh hoạt và trở thành một trong những vấn đề khiến cử tri bất bình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các chuyên gia cho rằng, những loại thuế mới cũng có thể trở thành phép thử đối với cách Đảng Dân chủ phản ứng trước những biện pháp thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Một góc cảng Los Angeles tại bang California, Mỹ, tháng 3-2026. Ảnh: Reuters

Theo Financial Times, Mỹ dự kiến vẫn thực hiện các cam kết trong những thỏa thuận thương mại trước đó với các đối tác và duy trì mức trần thuế áp dụng cho sản phẩm từ các quốc gia đã đàm phán thành công với chính quyền Mỹ. Các mức thuế mới sẽ không cộng gộp với những khoản thuế phổ thông từ 10% đến 12,5% mà Washington áp dụng hồi đầu tháng 7, liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức.

Như vậy, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU có thể chỉ phải chịu thêm mức thuế khoảng 2,5%-5%, do đã có các mức thuế hiện hành và những cam kết thuế quan trong thỏa thuận thương mại với Mỹ hồi năm ngoái. Trong khi đó, một số nước Đông Nam Á được dự báo có thể phải đối mặt với mức thuế bổ sung cao hơn. Trường hợp Trung Quốc cũng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chức và các chuyên gia thương mại. Nhiều chuyên gia đánh giá Bắc Kinh có quy mô trợ cấp công nghiệp lớn, khiến nước này có thể trở thành mục tiêu đáng chú ý trong cuộc điều tra của Mỹ.

Thuế quan lâu nay vẫn được xem là công cụ then chốt mà Tổng thống Donald Trump sử dụng để thực thi chương trình nghị sự kinh tế của mình. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại, sự chênh lệch về mức thuế quan mà Mỹ áp đặt lên các đối tác có thể tạo ra những tác động không đồng đều đối với thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.