Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 11.300 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.200 - 11.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo Đài Thơm 8 giảm 1.000 đồng/kg dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi ST 24 hôm nay dao động ở mức 7.500 - 8.000/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.700 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; tươi OM 18 dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.800 - 8.000/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch lúa Thu Đông chậm, giá lúa tươi ít biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá lúa tươi có xu hướng giảm. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 412 - 416/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520 - 535 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 498 - 502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 339 - 343 USD/tấn./.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo toàn cầu có thể giảm trong niên vụ 2026 - 2027 do lợi nhuận của người sản xuất thu hẹp và những tác động bất lợi của thời tiết liên quan đến hiện tượng El Niño. Trong báo cáo triển vọng mới nhất, FAO dự báo sản lượng gạo xay xát toàn cầu trong niên vụ hiện tại sẽ giảm 2,5%, xuống còn 552 triệu tấn, so với mức 566,1 triệu tấn của niên vụ trước. Nguyên nhân chủ yếu là sản lượng thu hoạch tại hầu hết các khu vực đều suy giảm, ngoại trừ châu Phi.