Dù có bằng cấp và nhiều năm kinh nghiệm, không ít lao động trung niên vẫn chật vật tìm việc khi doanh nghiệp ngày càng ưu tiên nhân sự trẻ, thành thạo công nghệ và dễ thích nghi. Yêu cầu cao về ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng đổi mới khiến nhóm lao động này đối mặt nguy cơ tụt lại, thậm chí mất việc nếu không kịp thay đổi.