HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) mới đây đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Phương Anh giữ chức Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 20/11/2026 trong thời hạn 5 năm.

Bà Phan Thị Phương Anh (sinh năm 1987) có trình độ Thạc sĩ Tài chính và Thương mại quốc tế, bắt đầu công tác tại Ban Tài chính - Kế toán thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) từ năm 2011.

Từ tháng 10/2020, bà Phương Anh đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tài chính PV GAS, đồng thời là Thành viên HĐQT của đơn vị thành viên là CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG).

Bà Phan Thị Phương Anh giữ chức Phó tổng giám đốc PV GAS. Ảnh: PV GAS.

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2026, Ban Tổng Giám đốc của PV GAS gồm 6 thành viên, trong đó ông Phạm Văn Phong làm Tổng Giám đốc. Các Phó tổng giám đốc gồm ông Huỳnh Quang Hải, ông Hoàng Trọng Dũng, ông Nguyễn Công Luận, ông Nguyễn Phúc Tuệ và ông Nguyễn Minh Tuân.

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ PV GAS diễn ra ngày 14/9 vừa qua đã bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Bùi Minh Tiến, ông Dương Trí Hội và ông Nguyễn Tuấn Anh, trong đó ông Tiến ngồi ghế Chủ tịch và ông Hội làm Tổng giám đốc.

Tân phó tổng giám đốc tiết lộ nhu cầu thu xếp vốn dài hạn từ 3 đến 5 tỷ USD

Sáng 25/11, Báo Nhân Dân tổ chức Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum) với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững”. Trao đổi tại diễn đàn, bà Phan Thị Phương Anh, tân Phó tổng giám đốc PV GAS cho biết nhu cầu vốn dài hạn đã được doanh nghiệp đưa vào kế hoạch 5 năm.

“Là một Phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính, tôi thấy dòng tiền chính là mạch máu của doanh nghiệp. Trong 5 năm, chúng tôi xây dựng kế hoạch thu xếp vốn dài hạn từ 3 tỷ USD đến 5 tỷ USD”, bà Phương Anh nói.

Theo bà, PV GAS đã xây dựng danh mục đầu tư từ khoảng 10 năm trước nhằm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư khi có nguồn vốn phù hợp. Đại diện doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tiếp cận nguồn vốn 600 triệu USD được lãnh đạo SHB đề cập tại diễn đàn.

Về định hướng sử dụng vốn, bà Phương Anh cho biết Petrovietnam giao PV GAS mục tiêu đến năm 2030 có 25% tổng doanh thu đến từ hoạt động đổi mới. Theo đó, doanh nghiệp hướng đến các lĩnh vực đầu tư dựa trên khoa học và công nghệ như hydro xanh, thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), cùng các dự án đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Bên cạnh các lĩnh vực đầu tư mới, PV GAS cũng định hướng mở rộng hạ tầng khí. Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu kết nối các trung tâm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Đông Nam Bộ. Theo bà Phương Anh, PV GAS hiện có khoảng 2.500 km đường ống cùng hệ thống kho, cảng được đầu tư qua nhiều năm.

Tại khu vực phía Bắc, doanh nghiệp cũng định hướng phát triển hạ tầng khí, trong bối cảnh đây là một trong những khu vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Bà Phương Anh cho biết PV GAS sẽ phối hợp với Petrovietnam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để góp phần bảo đảm cung ứng điện.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, lãnh đạo PV GAS cho biết tổng công ty dự kiến đầu tư 60.000–100.000 tỷ đồng vào các dự án hạ tầng khí đến năm 2030. Doanh nghiệp đã xây dựng các kịch bản thu xếp vốn với quy mô 60.000 - 120.000 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của PV GAS đạt 105.020 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt khoảng 50.810 tỷ đồng, chiếm hơn 48% tổng tài sản.

Trong khi đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 4.262 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn ở mức khoảng 1.551 tỷ đồng, còn dư nợ dài hạn là 2.710 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 74.618 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

9 tháng đầu năm vừa rồi, doanh thu thuần của PV GAS đạt 120.977 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 13.595 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 13.381 tỷ đồng, cùng tăng 33% so với cùng kỳ và vượt 51% kế hoạch cả năm.