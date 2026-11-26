Giá cao su thế giới hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các sàn giao dịch quốc tế. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 418,90 Yên/kg, tăng 1,17%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 406,60 Yên/kg, giảm 2,29%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,61 Baht (0,67%) xuống mức 90,76 Baht/kg. Cao su tiêu chuẩn kỹ thuật TSR 20 ở mức 80,61 Baht/kg, mủ latex cô đặc 60% (giao rời) ở mức 59,56 Baht/kg,

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.490 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,41%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.565 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,57%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 236,40 Cent/kg, tăng 1,33%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 236,20 Cent/kg, tăng 1,20%.

Đà tăng tập trung ở Singapore và Thượng Hải, song thị trường cao su châu Á chưa hình thành xu hướng chung. Trên SGX, hợp đồng TSR20 tháng 12 tăng 1,33% lên 236,40 cent/kg. Tại SHFE, mức tăng cao nhất là 0,57% ở kỳ hạn tháng 3/2027. Giá RSS3 tại Nhật Bản phân hóa rõ hơn khi kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,17% nhưng cả kỳ hạn từ tháng 1/2027 lại giảm.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn không có biến động. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận

khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.