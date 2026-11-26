Công nhân ngành may mặc của Bangladesh biểu tình tại khu công nghiệp Konabari của Gazipur, ngày 24/11. (Ảnh: Getty Images/RT)

Các công nhân trong ngành dệt may chủ lực của Bangladesh đã chặn các tuyến đường cao tốc, đập phá nhà máy và đụng độ với cảnh sát hôm 25/11, sau khi đề xuất cơ cấu lương tối thiểu mới không đáp ứng được kỳ vọng của họ.

Mức lương tối thiểu hàng tháng mới là 17.000taka (136USD), tăng 36% so với mức lương hiện tại, đã không thể xoa dịu các công nhân.

Trước đó, lực lượng lao động này yêu cầu mức tăng hơn gấp đôi lên 241USD (30.000taka), viện dẫn áp lực lạm phát gồm: Chi phí thực phẩm, nhà ở và đi lại tăng vọt tại quốc gia Nam Á này.

Bangladesh là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Ngành công nghiệp này sử dụng 4 triệu lao động, tạo ra 80% doanh thu xuất khẩu của cả nước và đóng góp khoảng 10% vào GDP thông qua việc cung ứng hàng hóa cho các tập đoàn bán lẻ lớn toàn cầu như: H&M, Zara, Walmart, Target và Gap.

Liên minh châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bangladesh, chiếm gần một nửa lượng hàng xuất đi, tiếp theo là Mỹ - thị trường mua lẻ đơn lẻ lớn nhất, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng hàng.

Đầu tháng này, các cuộc đụng độ giữa công nhân biểu tình và cảnh sát đã dẫn đến việc đóng cửa hơn 500 nhà máy, ảnh hưởng đến 1 triệu việc làm và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn các lô hàng giao cho khách hàng nước ngoài.

Sau đó, chính phủ nước này đã công bố thành lập hội đồng tiền lương dành cho công nhân ngành may mặc.

Ngành dệt may Bangladesh hiện đang phải vật lộn với tình trạng chi phí leo thang và nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Hãng tin Reuters dẫn ước tính của Hiệp hội Các nhà sản xuất và Xuất khẩu Hàng may mặc Bangladesh cho biết, các khách hàng quốc tế đã chuyển các đơn hàng trị giá khoảng 254 triệu USD sang các quốc gia khác do lo ngại về sự chậm trễ.

Giới chủ sử dụng lao động nhận định rằng việc trả lương cao hơn sẽ làm xói mòn thêm khả năng cạnh tranh về chi phí của ngành.

Tờ Business Standard đưa tin, một bộ phận công nhân đã chấp nhận mức tăng lương được đề xuất, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/12. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng mức tăng này là không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Bangladesh đã giảm nhẹ xuống mức 8,27% trong tháng 10 so với mức 8,34% của tháng 9 - vốn là mức cao nhất kể từ tháng 6.

Mức lương tối thiểu đầu tiên của ngành dệt may Bangladesh được thiết lập vào năm 1986, và lần tăng lương gần nhất là vào năm 2023. Đề xuất điều chỉnh lần này có tỷ lệ phần trăm tăng thấp nhất từ trước đến nay.

Theo RT