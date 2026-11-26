"Quả ngọt" từ những hồ cá trên cát

Các xã ven biển như: Cam Hồng, Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị vốn nằm ở vùng biển bãi ngang nên gặp khó khăn trong trong nghề khai thác biển. Hầu hết ngư dân chỉ đánh bắt theo nghề truyền thống với phương tiện tàu, thuyền khai thác ven bờ. Vì vậy, sản lượng thấp, thu nhập của ngư dân bấp bênh… Trong khi đó, diện tích đất cát rộng lớn lại cằn cỗi, rất khó để canh tác nông nghiệp truyền thống.

Khoảng 15 năm trở lại đây, để tìm sinh kế bền vững, người dân tại các thôn Bắc Hòa, Tân Hải bắt đầu thử nghiệm đào hồ lót bạt trên cát để nuôi thủy sản. Ban đầu, người dân thả nuôi cá rô phi đơn tính, cá trắm cỏ nhưng hiệu quả chưa cao. Nhận thấy lợi thế nguồn cá biển giá rẻ, cá tạp từ nghề đánh bắt ven bờ rất dồi dào, người dân dần chuyển sang nuôi cá lóc để tận dụng làm thức ăn tại chỗ.

Người dân thu hoạch cá lóc.

Từ thành công của những hộ tiên phong, mô hình nuôi cá lóc trên cát nhanh chóng lan rộng. Điển hình như thôn Bắc Hòa (xã Cam Hồng), trong tổng số hơn 200 hộ dân thì đã có gần 100 hộ đầu tư hồ nuôi. Hộ ít cũng 1–2 hồ, hộ nhiều lên tới 4–5 hồ, mỗi hồ rộng trung bình 300–400 m².

Có mặt tại gia đình anh Võ Văn Diễn đúng dịp thu hoạch, không khí lao động diễn ra vô cùng khẩn trương. Những hồ nuôi đào sâu khoảng 5m giữa trảng cát, bình thường luôn giữ mực nước ổn định chừng 1m. Khi máy bơm rút cạn nước để thu hoạch, dưới đáy hồ chỉ thấy cá lóc cuộn lên dày đặc.

Anh Diễn phấn khởi chia sẻ, với diện tích hồ 300m², sau 7 tháng thả nuôi, đàn cá cơ bản đạt chuẩn loại 1 (từ 0,7 kg/con trở lên), nhiều con vượt đàn nặng tới 2kg. Sản lượng ước tính đạt khoảng 15 tấn.

"Sau khi trừ hết chi phí, lứa này gia đình tôi cầm chắc khoản lãi khoảng 150 triệu đồng", anh Diễn nhẩm tính.

Cá lóc nuôi trên cát cho chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng.

Gia đình bà Ngô Thị Khuyên, thôn Lệ Bình, xã Cam Hồng, cũng là một trong những hộ gắn bó lâu năm và gặt hái thành công lớn với nghề này. Hiện bà sở hữu 2 hồ nuôi, mỗi hồ rộng khoảng 700m².

Theo kinh nghiệm của bà Khuyên, chi phí đầu tư ban đầu cho mỗi hồ lót bạt mất khoảng vài chục triệu đồng. Kỹ thuật nuôi cá trên cát đòi hỏi sự tỉ mỉ và yếu tố sống còn là phải giữ nguồn nước sạch, lưu thông liên tục và thay mới hằng ngày. Nhờ môi trường nước sạch trên nền cát, thịt cá lóc ở đây rất săn chắc và thơm ngon, được thị trường ưa chuộng.

Vừa qua, bà Khuyên xuất bán gần 40.000 con cá sau 8 tháng nuôi, thu về khoảng 25 tấn cá thương phẩm. Với giá bán dao động từ 48.000 – 50.000 đồng/kg, gia đình bà thu lãi khoảng 250 triệu đồng. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý nghề này tiềm ẩn không ít rủi ro từ các bệnh xuất huyết, nấm hay trắng gan, đòi hỏi người nuôi phải bám hồ, theo dõi đàn cá mỗi ngày để xử lý kịp thời.

Xây dựng chuỗi liên kết khép kín để phát triển bền vững

Nhắc đến nghề nuôi cá lóc vùng cát Cam Hồng, người dân địa phương đều dành sự nể trọng cho anh Trần Kim Phi, thôn Bắc Hòa – người được bà con gọi bằng cái tên thân mật là "Phi cá lóc". Anh chính là người đầu tiên đưa con cá lóc về bén duyên với vùng cát biển, đồng thời tự mày mò cho cá sinh sản nhân tạo để chủ động nguồn giống tại chỗ.

Cơ sở thu mua cá lóc luôn nhộn nhịp, tấp nập.

Từ 8 giờ sáng mỗi ngày, khu vực trang trại của anh Phi lại nhộn nhịp cảnh xe tải ra vào chở cá từ các hồ nuôi về điểm tập kết. Công nhân tất bật phân loại kích cỡ, đóng thùng để kịp vận chuyển đi tiêu thụ khắp các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của anh xuất đi gần 10 tấn cá, nâng tổng sản lượng thu mua và tiêu thụ đạt khoảng 4.000 tấn mỗi năm.

Để nâng tầm giá trị và giúp người dân yên tâm sản xuất, anh Trần Kim Phi đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản Kim Phi. Với vai trò Giám đốc, anh triển khai đề án chuỗi liên kết sản xuất từ khâu cung ứng con giống chất lượng, thức ăn, chuyển giao quy trình kỹ thuật cho đến bao tiêu toàn bộ sản phẩm với mức giá cao hơn thị trường.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Thăng Thị Tố Nhi, Trưởng Phòng Kinh tế xã Cam Hồng cho biết, anh Trần Kim Phi là người thành công với mô hình nuôi cá lóc trên cát tại địa phương. Ngoài làm kinh tế giỏi, anh Phi còn làm tốt công tác từ thiện, xã hội, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Tại địa phương, nghề nuôi cá lóc trên cát không chỉ là sinh kế mà đã thực sự trở thành "chìa khóa" giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

"Để nghề nuôi phát triển bền vững, bài toán môi trường được địa phương đặt lên hàng đầu thông qua việc quy hoạch vùng nuôi tại khu vực xa dân cư. Hướng tới một vùng chuyên canh cá lóc khép kín, có hệ thống xử lý môi trường đồng bộ. Đây là đòn bẩy giúp bà con mở rộng quy mô và làm giàu bền vững", đại diện Phòng Kinh tế xã Cam Hồng cho biết thêm.