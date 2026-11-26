Quang cảnh lễ ký kết hợp đồng Gói thầu TV - 02.

Chiều 25/11, Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) chính thức ký hợp đồng Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu) Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Gói thầu TV-02 có giá trúng thầu 10.243,393 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng, được xem là gói thầu tư vấn có quy mô đặc biệt lớn và giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án.

Liên danh trúng thầu gồm 8 thành viên do SYSTRA (Pháp) đứng đầu. Ba nhà thầu Hàn Quốc gồm Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway (KNR); bốn thành viên Việt Nam gồm TEDI, TEDI SOUTH, TRICC và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Trước đó, ngày 20/11/2026, Ban quản lý dự án Thăng Long đã ban hành Quyết định số 3456/QĐ-BQLDATL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-02.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một Dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn, yêu cầu kỹ thuật và công nghệ phức tạp.

Trong đó, công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của toàn Dự án.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu liên danh tư vấn khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết lập bộ máy điều hành chuyên nghiệp và kế hoạch kiểm soát tiến độ chặt chẽ theo từng sản phẩm.

Đối với công tác khảo sát, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm chất lượng, số liệu đầy đủ, chính xác, tin cậy, làm cơ sở xác định phương án tuyến, giải pháp thiết kế và tổng mức đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cần được nghiên cứu đồng bộ giữa các chuyên ngành; lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, phù hợp thực tiễn Việt Nam, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành, bảo trì lâu dài.

Đối với phương án đầu tư và hồ sơ mời thầu, liên danh tư vấn phải tính toán tổng mức đầu tư, phân chia các gói thầu hợp lý, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị liên danh tư vấn phát huy thực chất vai trò của các chuyên gia trong nước, chú trọng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý, nhằm từng bước giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam làm chủ kỹ thuật đường sắt tốc độ cao.

Với Ban quản lý dự án Thăng Long, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu trực tiếp điều phối, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng và chất lượng sản phẩm tư vấn, đồng thời xác lập các mốc công việc gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân.

Theo ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long, các sản phẩm của Gói thầu TV-02 sẽ là cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư, xác định giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổng mức đầu tư và chuẩn bị lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo.

Đại diện liên danh tư vấn, ông Patrick Desforges cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng và các địa phương dọc tuyến trong quá trình triển khai.

Theo ông Patrick Desforges, liên danh sẽ tập trung xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, kiểm soát chặt chẽ chi phí, xem xét kỹ lưỡng các phương án, sớm nhận diện rủi ro và cung cấp những kiến nghị có cơ sở cho các cấp có thẩm quyền.

Một ưu tiên được đại diện liên danh đặc biệt nhấn mạnh là chuyển giao tri thức và công nghệ, thông qua hoạt động đào tạo thực tiễn và sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, tổ chức tư vấn Việt Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (TP. Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố.

Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, bố trí 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.713.548 tỷ đồng, tương đương 67,34 tỷ USD, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2035.