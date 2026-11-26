Thông qua thỏa thuận hợp tác, Cục Thuế và SHB thống nhất tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các nền tảng thuế điện tử, thực hiện kê khai và hoàn thành nghĩa vụ thuế; đồng thời kết nối các dịch vụ ngân hàng với nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bên cạnh đó, SHB sẽ phối hợp với Cục Thuế, cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuế cơ sở triển khai hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế kết nối với các nền tảng thuế điện tử như eTax Mobile, Thuế điện tử tại địa chỉ: thuedientu.gdt.gov.vn, hướng tới trải nghiệm số liền mạch, từ đăng ký tài khoản ngân hàng, tiếp cận dịch vụ thuế điện tử, kê khai đến thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Qua đó, người nộp thuế có thêm điều kiện tiếp cận các phương thức thanh toán thuận tiện, an toàn, minh bạch, đồng thời giảm bớt những vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngoài việc hỗ trợ thao tác trên nền tảng số, hai bên sẽ thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quá trình triển khai. Cục Thuế phối hợp đào tạo, cung cấp thông tin, tài liệu và chuyên gia hướng dẫn chính sách thuế cho đội ngũ nhân sự SHB. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) về phối hợp hướng dẫn chính sách thuế. Ảnh: HỒNG NHUNG

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế chia sẻ: “Chuyển đổi số đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong lực lượng sản xuất. Cả cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng đều đang đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, để các thành tựu hiện đại hóa thực sự mang lại giá trị gia tăng cho người dân và doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trọng tâm là hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tối ưu hóa các quy trình từ quản lý bán hàng, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số đến thanh toán điện tử. Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và trách nhiệm của hệ thống ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Hoạt động phối hợp giữa Cục Thuế và SHB được triển khai trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tôn trọng quyền lựa chọn của người nộp thuế đối với ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng và các dịch vụ hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời tuân thủ các quy định liên quan, trong đó có yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.