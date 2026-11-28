Thịt lợn chưa chín có thực sự khiến sán chui lên não?

Khi đến một nhà hàng phương Tây, thực khách có thể thoải mái gọi một phần bít tết tái, với lớp vỏ ngoài xém nâu nhưng bên trong vẫn đỏ hồng. Đây là cách thưởng thức thịt bò khá phổ biến, thậm chí được nhiều người sành ăn yêu thích vì giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên của thịt.

Thế nhưng, nếu yêu cầu một phần thịt ba chỉ lợn nướng tái, không ít người sẽ cảm thấy khó hiểu, thậm chí lo ngại về nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Từ lâu, quan niệm thịt bò có thể ăn tái còn thịt lợn phải nấu chín hoàn toàn đã trở nên quen thuộc trong đời sống. Lý do thường được đưa ra là thịt lợn chứa nhiều ký sinh trùng, đặc biệt là sán dây lợn, có thể gây ra những bệnh lý nguy hiểm.

Tuy nhiên, thực tế khoa học phức tạp hơn nhiều.

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Lợn là loài động vật ăn tạp, có chế độ ăn đa dạng nên trong một số điều kiện chăn nuôi, chúng có nhiều cơ hội tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Trong đó, sán dây lợn là một trong những loại ký sinh trùng được nhắc đến nhiều nhất.

Điều đáng nói là không ít người vẫn hiểu nhầm rằng chỉ cần ăn thịt lợn chưa chín có chứa ấu trùng sán, những ấu trùng này sẽ di chuyển lên não, gây co giật hoặc động kinh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), sán dây lợn có hai cơ chế lây nhiễm khác nhau, dẫn đến những bệnh lý khác nhau.

Thứ nhất, khi ăn thịt lợn chưa được nấu chín có chứa nang ấu trùng sán còn sống, người ăn có thể mắc bệnh sán dây đường ruột. Các nang ấu trùng phát triển thành sán trưởng thành, ký sinh trong ruột non và có thể gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Thứ hai, bệnh ấu trùng sán lợn xảy ra khi con người nuốt phải trứng sán qua thực phẩm, nước uống hoặc bàn tay bị ô nhiễm phân của người mang sán dây. Sau khi vào cơ thể, trứng nở thành ấu trùng, xuyên qua thành ruột, theo đường máu đến các cơ quan như cơ, mắt và não.

Khi ấu trùng ký sinh tại hệ thần kinh trung ương, người bệnh có thể gặp những biến chứng nghiêm trọng, trong đó có co giật, động kinh.

Như vậy, ăn thịt lợn chưa chín có chứa nang ấu trùng sán và mắc bệnh ấu trùng sán não không phải là cùng một cơ chế lây nhiễm.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa thịt lợn tái là an toàn. Ngoài sán dây, loại thực phẩm này còn tiềm ẩn nhiều tác nhân gây bệnh khác mà người tiêu dùng khó nhận biết bằng mắt thường.

Những mối nguy không thể nhìn thấy bằng mắt thường

Theo đánh giá khoa học của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA), những tác nhân sinh học đáng quan tâm trong kiểm soát an toàn thịt lợn bao gồm vi khuẩn Salmonella, Yersinia enterocolitica, ký sinh trùng Toxoplasma gondii và giun xoắn Trichinella.

Đây đều là những tác nhân có thể gây bệnh cho con người nếu thực phẩm bị nhiễm bẩn và không được chế biến đúng cách.

Đáng chú ý, vi khuẩn Yersinia enterocolitica có khả năng phát triển chậm ngay cả trong môi trường nhiệt độ thấp. Điều này đồng nghĩa với việc bảo quản thịt trong tủ lạnh không thể bảo đảm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm khuẩn.

CDC cũng xác định việc tiêu thụ thực phẩm bị ô nhiễm, đặc biệt là thịt lợn sống hoặc chưa chín kỹ, là một trong những con đường lây nhiễm Yersinia quan trọng.

Trong khi đó, Salmonella là tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa thường gặp, có thể gây tiêu chảy, đau bụng, sốt và mất nước.

Một báo cáo giám sát bệnh lây truyền giữa động vật và người tại Đức năm 2009 từng ghi nhận tỷ lệ mẫu dương tính với Salmonella ở thịt lợn xay là 5%, trong khi ở thịt lợn thông thường là 1,4%.

Dù đây là số liệu tại một quốc gia và thời điểm cụ thể, kết quả cho thấy sự khác biệt về nguy cơ nhiễm khuẩn giữa các dạng sản phẩm thịt.

Đối với thịt xay, quá trình chế biến có thể khiến vi khuẩn từ bề mặt bị trộn sâu vào bên trong. Vì vậy, thịt xay cần được nấu chín kỹ hơn so với thịt nguyên miếng.

Không chỉ vi khuẩn và ký sinh trùng, thịt lợn còn có thể liên quan đến nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan E.

Một số nghiên cứu đã xác định lợn là vật chủ quan trọng của virus viêm gan E, trong đó việc tiêu thụ thịt lợn, gan lợn sống hoặc chưa chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm sang người.

Bệnh viêm gan E thường gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau bụng và vàng da. Phần lớn người khỏe mạnh có thể hồi phục, nhưng bệnh có nguy cơ diễn tiến nghiêm trọng ở một số nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh gan mạn tính.

Điều đáng lo ngại là thực phẩm nhiễm vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng không nhất thiết có màu sắc, mùi vị bất thường.

Một miếng thịt trông tươi ngon vẫn có thể chứa tác nhân gây bệnh. Ngược lại, việc thịt chuyển màu trắng hoặc nâu cũng chưa đủ để khẳng định đã đạt nhiệt độ an toàn.

Bởi vậy, kiểm soát nhiệt độ trong quá trình chế biến mới là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Vì sao bít tết có thể ăn tái?

Nếu thịt lợn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như vậy, điều gì khiến thịt bò có thể được chế biến ở mức tái mà vẫn được chấp nhận trong ẩm thực?

Một cách giải thích phổ biến là bò ăn cỏ, còn lợn ăn tạp. Tuy nhiên, sự khác biệt trong chế độ ăn không phải yếu tố duy nhất quyết định mức độ an toàn của thịt.

Trong chăn nuôi hiện đại, cả bò và lợn đều có thể được nuôi theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về thức ăn, nguồn nước, vệ sinh chuồng trại, thú y và giết mổ.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở đặc điểm nhiễm khuẩn của thịt nguyên miếng và cách chế biến.

Đối với một miếng thịt bò nguyên vẹn, phần lớn vi khuẩn gây bệnh từ quá trình giết mổ, pha lọc và bảo quản thường tập trung ở bề mặt. Phần cơ bên trong ít có khả năng bị nhiễm khuẩn hơn nếu miếng thịt không bị chọc thủng, làm mềm bằng kim hoặc xử lý theo cách đưa vi khuẩn vào sâu bên trong.

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Khi áp chảo ở nhiệt độ thích hợp, bề mặt miếng bít tết được làm chín, giúp giảm đáng kể nguy cơ từ vi khuẩn tồn tại tại đây, trong khi phần giữa vẫn giữ được màu hồng đỏ đặc trưng.

Đó là một trong những cơ sở khoa học giải thích vì sao thịt bò nguyên miếng có thể được chế biến ở mức tái trong những điều kiện nhất định.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa mọi miếng bít tết tái đều tuyệt đối an toàn.

Thịt bò vẫn có thể mang những vi khuẩn gây bệnh như E. coli hoặc Salmonella. Nguy cơ còn phụ thuộc vào nguồn gốc thịt, quy trình giết mổ, bảo quản, sơ chế và nhiệt độ chế biến.

Đặc biệt, nguyên tắc làm chín bề mặt không thể áp dụng cho thịt bò xay. Khi thịt được xay nhỏ, vi khuẩn có thể phân bố khắp khối thịt, khiến một chiếc hamburger còn sống ở giữa tiềm ẩn nguy cơ cao hơn so với bít tết nguyên miếng.

Với thịt lợn, bên cạnh nguy cơ nhiễm khuẩn trên bề mặt, các tác nhân như giun xoắn hoặc ký sinh trùng Toxoplasma có thể hiện diện trong mô cơ của động vật nhiễm bệnh. Vì vậy, chỉ làm chín lớp ngoài không phải là biện pháp bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, tại những nơi hoạt động chăn nuôi và giết mổ còn phân tán, điều kiện vệ sinh không đồng đều, việc truy xuất nguồn gốc và kiểm soát mầm bệnh có thể gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh người tiêu dùng khó xác định chính xác miếng thịt đã trải qua những công đoạn nào trước khi đến bàn ăn, nấu chín đúng nhiệt độ là biện pháp phòng ngừa đơn giản và hiệu quả.

Thịt lợn có nhất thiết phải chín hoàn toàn?

Dù thói quen ăn thịt lợn chín kỹ đã hình thành từ lâu, các khuyến cáo an toàn thực phẩm hiện đại cho thấy không phải mọi loại thịt lợn đều cần nấu đến mức khô cứng hoặc không còn chút màu hồng nào.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thịt lợn nguyên miếng như thịt thăn, thịt cốt lết hoặc thịt nướng có thể đạt mức an toàn khi nhiệt độ bên trong đạt tối thiểu 63°C và được để nghỉ ít nhất 3 phút trước khi sử dụng.

Trong khi đó, thịt lợn xay cần đạt nhiệt độ tối thiểu 71°C.

Điều này cho thấy một miếng thịt lợn vẫn còn hơi hồng bên trong không nhất thiết là chưa an toàn, miễn là đã được chế biến đạt nhiệt độ khuyến cáo.

Tuy nhiên, các mức nhiệt trên áp dụng cho những loại thịt cụ thể, không thể sử dụng chung cho mọi sản phẩm từ lợn. Nội tạng, thịt chế biến hoặc những sản phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao cần tuân thủ hướng dẫn chế biến riêng.

Đặc biệt, tại những khu vực có nguy cơ bệnh ký sinh trùng cao hoặc khi nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, việc nấu chín kỹ vẫn là lựa chọn thận trọng.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng nhiệt kế thực phẩm thay vì chỉ dựa vào màu sắc hoặc độ mềm của thịt để đánh giá mức độ chín.

Thực tế, ranh giới giữa thịt có thể ăn tái và thịt cần nấu chín không đơn giản được quyết định bởi việc đó là thịt bò hay thịt lợn. Sự an toàn của một món ăn là kết quả của nhiều yếu tố, từ đặc điểm sinh học của vật nuôi, nguy cơ nhiễm mầm bệnh, điều kiện chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, bảo quản cho đến cách chế biến trong căn bếp.

Một miếng bít tết tái không mặc nhiên an toàn chỉ vì đó là thịt bò, cũng như một miếng thịt lợn còn hơi hồng không nhất thiết nguy hiểm nếu được chế biến đúng tiêu chuẩn.