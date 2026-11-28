ĐBP - Bất đồng giữa cha mẹ và con cái là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống gia đình. Khi thiếu sự chia sẻ, thấu hiểu, những khúc mắc có thể tích tụ thành tổn thương, khiến tình cảm gia đình dần xa cách. Trước những tác động từ mạng xã hội, việc lắng nghe, tôn trọng và đồng hành cùng con càng trở nên cần thiết, để gia đình luôn là điểm tựa yêu thương, giúp trẻ vượt qua những cảm xúc tiêu cực.

Thời gian gần đây, chị Nguyễn Thị Nhung, phường Điện Biên Phủ nhận thấy con gái có nhiều thay đổi khi bước vào tuổi dậy thì. Nếu trước đây, con thường quấn quýt, chuyện gì ở trường lớp cũng kể với mẹ thì nay, những câu chuyện ấy dần ít đi. Con dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại, ít chia sẻ tâm sự. Khi bị nhắc nhở hoặc không được đáp ứng mong muốn, con bắt đầu phản ứng, đôi lúc cãi lại mẹ. Những thay đổi khiến chị Nhung không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, quá trình đồng hành cùng con, chị dần nhận ra việc trách mắng, yêu cầu con nghe lời chưa hẳn giúp giải quyết vấn đề. Điều quan trọng hơn là hiểu được tâm tư, suy nghĩ phía sau những phản ứng của con.

Chị Nhung chia sẻ: Lúc trước, khi con cãi lại hoặc không nghe lời, tôi thường nóng giận, muốn con phải làm theo ý mình. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nhìn nhận lại vấn đề, tôi nhận ra rằng nếu cứ trách mắng thì con càng ít muốn chia sẻ. Bởi vậy, tôi cố gắng bình tĩnh hơn, hỏi han để hiểu con đang nghĩ gì, vì sao lại phản ứng như vậy. Có những lúc phải kiên nhẫn chờ con sẵn sàng nói chuyện, chứ không thể ép con chia sẻ ngay được.

Toàn tỉnh hiện có hơn 214.500 trẻ em dưới 16 tuổi, sinh sống trong những gia đình có điều kiện, hoàn cảnh và cách giáo dục khác nhau. Trong nhịp sống hiện đại, trẻ ngày càng sớm tiếp cận công nghệ, mạng xã hội, có suy nghĩ và mong muốn riêng. Trong khi cha mẹ mong con nghe lời, trưởng thành theo những kinh nghiệm của mình thì con cái lại muốn được tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Sự khác biệt trong suy nghĩ có thể tạo khoảng cách giữa các thành viên. Khi không tìm được sự đồng cảm trong gia đình, trẻ có thể tìm đến mạng xã hội để giãi bày tâm sự.

Em Nguyễn Thủy Tiên, phường Điện Biên Phủ, là học sinh lớp 11 cho biết, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, em từng bắt gặp nhóm “Con ghét bố mẹ” với nhiều bài đăng chia sẻ những mâu thuẫn giữa con cái và cha mẹ. Theo em Tiên, mỗi câu chuyện đều có hoàn cảnh riêng, suy nghĩ riêng. Những tâm tư ấy cần được lắng nghe, chia sẻ thay vì vội vàng phán xét. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào sự bất mãn, cổ súy những lời lẽ xúc phạm thì mâu thuẫn sẽ càng khó tháo gỡ. Khi có bất đồng, các bạn nên bình tĩnh trao đổi với cha mẹ; nếu chưa thể tự giải quyết, có thể tìm đến thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.

Thực tế, khi dành thời gian tìm hiểu trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hội nhóm nơi người trẻ chia sẻ, giãi bày những bất mãn trong quan hệ với cha mẹ. Nội dung xoay quanh bất đồng trong học tập, sinh hoạt, việc sử dụng điện thoại, sự áp đặt hoặc cảm giác không được tôn trọng sở thích, nguyện vọng. Phía sau những lời tâm sự ấy là nỗi buồn, sự thất vọng và mong muốn được thấu hiểu. Tuy nhiên, bên cạnh những chia sẻ cần được cảm thông, không ít bình luận lại mang tính cực đoan, thậm chí cổ súy xúc phạm, chống đối cha mẹ, khiến người trẻ dễ bị cuốn vào suy nghĩ tiêu cực, nhìn nhận mâu thuẫn gia đình theo hướng đối đầu thay vì tìm cách chia sẻ, tháo gỡ. Bởi vậy, gia đình cần thực sự trở thành điểm tựa để con tìm đến khi gặp khó khăn, có thể nói ra những điều đang vướng mắc mà không sợ bị trách mắng hay phán xét.

Sự đồng hành, chia sẻ của cha mẹ giúp con có thêm động lực trong học tập và cuộc sống. Trong ảnh: Anh Lê Duy Hưng (phường Mường Thanh) hướng dẫn con gái học bài.

Với anh Lê Duy Hưng và chị Chu Thị Hải Yến, phường Mường Thanh, sự quan tâm dành cho con được thể hiện qua những việc làm mỗi ngày. Dù công việc khá bận rộn, vợ chồng anh chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Những bữa ăn sum họp, những câu chuyện về trường lớp, sinh hoạt hằng ngày được anh chị duy trì như một cách gần gũi, nắm bắt tâm tư của con. Hơn 16 năm xây dựng tổ ấm, anh chị hiểu rằng chăm sóc con không dừng lại ở việc bảo đảm điều kiện vật chất mà còn là sự quan tâm, đồng hành trong quá trình con trưởng thành. “Sự quan tâm không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc cha mẹ dành thời gian hỏi han, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư và tôn trọng những thay đổi trong suy nghĩ của con. Khi trẻ cảm nhận được sự yêu thương, tin tưởng trong gia đình, các em sẽ có thêm động lực chia sẻ những khó khăn, vướng mắc thay vì tìm kiếm sự đồng cảm từ những cộng đồng thiếu kiểm soát trên mạng xã hội”, chị Yến bày tỏ,

Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng cần có cách thức phù hợp với từng giai đoạn trưởng thành của trẻ. Bên cạnh bảo đảm điều kiện vật chất, cha mẹ cần quan tâm đến đời sống tinh thần, dành thời gian trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con. Sự nghiêm khắc trong giáo dục cần đi cùng thấu hiểu, tôn trọng, tránh áp đặt hoặc chỉ yêu cầu con làm theo mong muốn của người lớn.

Theo bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh đòi hỏi mỗi thành viên cùng quan tâm, chia sẻ và có trách nhiệm. Cha mẹ cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, đồng thời nắm bắt tâm tư, kịp thời định hướng cho con trước những thay đổi trong suy nghĩ và tác động từ môi trường mạng. Quan trọng hơn, gia đình cần tạo dựng sự tin tưởng, tôn trọng để con cái có thể thoải mái bày tỏ những điều còn vướng mắc, cha mẹ biết lắng nghe và đồng hành thay vì áp đặt. Khi gia đình thực sự là điểm tựa, những bất đồng sẽ có cơ hội được tháo gỡ, giúp trẻ vững vàng hơn trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.