Chớ 'câu view' bất chấp!
Với mục đích “câu view”, tăng tương tác trên mạng xã hội, chị L.T.N.L (trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) sử dụng ứng dụng AI tạo hình ảnh giống trang sách giáo khoa có bài thơ “Thịt chó” rồi đăng tải lên tài khoản mạng xã hội của mình.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳ Châu phát hiện việc chị L. đăng tải hình ảnh giống trang sách giáo khoa có bài thơ “Thịt chó” gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học nên mời đến làm việc. Tại buổi làm việc vào ngày 21-9, sau khi được Công an xã Quỳ Châu tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về việc sử dụng mạng xã hội, chị L. đã nhận thức được hành vi vi phạm và tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cho-cau-view-bat-chap-post358358.html