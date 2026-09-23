Chớ 'câu view' bất chấp!

Có một thời điểm mỗi đứa trẻ sẽ phải bước ra khỏi vòng tròn quen thuộc của gia đình và mái trường thân yêu. Chiếc khăn quàng đỏ được gấp lại, tạm biệt những ngày tháng học tập dưới sự nhắc nhở thường xuyên của cha mẹ và thầy cô ở tuổi thơ ấu. Trước mắt các em là một môi trường rộng lớn hơn, nhiều lựa chọn hơn nhưng cũng đòi hỏi khả năng tự quyết định và chịu trách nhiệm nhiều hơn. Với nhiều sinh viên, đó còn là lần đầu tiên các em rời quê nhà, xa cha mẹ để đến những thành phố lớn học tập. Một căn phòng trọ, một giảng đường mới, những người bạn mới, một phương thức học tập khác và hàng loạt quyết định phải tự mình đưa ra. Khi ấy, kiến thức chuyên môn chưa phải là hành trang duy nhất. Các em cần có ý thức, kỷ luật, kỹ năng sống, khả năng tự bảo vệ mình, biết phân biệt đúng – sai…