Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo tại Trường Quân sự Quân khu 3

Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu.

Dự làm việc với đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó tư lệnh Quân khu 3; đại biểu các cơ quan Quân khu 3.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì công tác kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu 3. Ảnh: TUẤN HUY

Thời gian qua, Trường Quân sự Quân khu 3 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quyết định, hướng dẫn, kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của trên về công tác tuyển sinh, chiêu sinh đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc các đối tượng tại nhà trường và các địa phương.

Trên cơ sở chương trình khung, nhà trường đã xây dựng chương trình chi tiết, lịch điều hành học tập cho các lớp học, chuyên ngành. Sau từng lớp học, tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh từ 10-15% nội dung cho phù hợp; rà soát, cắt bỏ những nội dung trùng lặp, cập nhật những nội dung mới bổ sung vào chương trình đào tạo, chú trọng tăng nội dung học thực hành, học ban đêm.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực kiểm tra kết quả bắn súng K54 bài 2 nâng cao đối với sĩ quan. Ảnh: TUẤN HUY

Đến nay, nhà trường đã hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra 24 chương trình đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng theo đúng hướng dẫn của Cục Quân huấn - Nhà trường.

Hằng năm, nhà trường tiến hành xây dựng, điều chỉnh, bổ sung từ 30 đến 36 chương trình đào tạo; bổ túc, bồi dưỡng cho 15-17 đối tượng với 40 đến 42 chuyên ngành, bảo đảm sát thực tiễn của LLVT Quân khu 3.

Cán bộ Trường Quân sự Quân khu 3 thực hành bắn súng K54 bài 2 nâng cao. Ảnh: TUẤN HUY

Nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành quá trình đào tạo khoa học, hợp lý, sát thực tế; thống nhất quản lý điều hành 1 cấp từ nhà trường đến từng lớp học, chuyên ngành học, bằng hệ thống trực ban huấn luyện từ nhà trường đến các khoa giáo viên và tiểu đoàn theo quy chế giáo dục, đào tạo.

Trường Quân sự Quân khu 3 ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành huấn luyện, khai thác hiệu quả mạng truyền số liệu quân sự, hệ thống mạng LAN nội bộ, camera tại các phòng học, màn hình tương tác thông minh, phòng học trực tuyến.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực kiểm tra hệ thống thao trường huấn luyện của Trường Quân sự Quân khu 3.

Sau khi kiểm tra thực tế nội dung bắn súng K54 bài 2 nâng cao đối với đối tượng sĩ quan; kiểm tra nội dung bắn súng AK bài 2 nâng cao và thực hành bơi bao gói đối với đối tượng học viên tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng; nghe đại diện lãnh đạo nhà trường báo cáo, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu nhà trường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng; Chỉ thị năm học và Kết luận của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng tại Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026; cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch của từng cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị và nhà trường, bảo đảm “6 rõ”.

Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo bảo đảm sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, tổ chức, phương pháp hướng dẫn, duy trì luyện tập, sửa tập, quản lý chỉ huy bộ đội, kỹ năng sống, kỹ năng xử trí các tình huống cho học viên đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực kết luận kiểm tra. Ảnh: TUẤN HUY

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng lưu ý, Trường Quân sự Quân khu 3 cần chú trọng công tác xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng, đúng, đủ nội dung, thời gian huấn luyện theo quy định. Trong huấn luyện, bảo đảm tính kế thừa, chú trọng thực hành, kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên, cán bộ quản lý để giáo dục, rèn luyện học viên. Tích cực đổi mới phương pháp dạy, học trên cơ sở nguyên tắc sư phạm và những quy định trong đào tạo; vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học.