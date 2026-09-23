Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra hoạt động của trường học sau sáp nhập tại Nghệ An

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Trường Mầm non Hoàng Mai 1 (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Chiều 23/9, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dẫn đầu kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác chia thành 2 nhóm, trực tiếp làm việc tại Trường Mầm non Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai) và Trường Tiểu học Quỳnh Mai (phường Quỳnh Mai), với sự tham gia của lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, đại diện địa phương và các nhà trường.

Trường sau sáp nhập nhanh chóng ổn định

Tại Trường Mầm non Hoàng Mai 1, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đoàn công tác dự, thăm các giờ học, hoạt động của cô và trẻ; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên trong những ngày đầu năm học.

Trường Mầm non Hoàng Mai 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hoàng Mai và Trường Mầm non Quỳnh Lập A theo Quyết định số 1194 của UBND phường Hoàng Mai.

Năm học 2026-2027, trường hoạt động tại 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường, với 34 nhóm, lớp và 974 trẻ. Đội ngũ gồm 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 77,8% trên chuẩn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và đoàn công tác đến thăm cô trò Trường Mầm non Hoàng Mai 1, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Sau sáp nhập, nhà trường nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, thống nhất quy chế quản trị; rà soát cơ sở vật chất, bàn giao tài sản, hồ sơ, dữ liệu và xây dựng kế hoạch giáo dục chung.

Sau khoảng 2 tuần, hoạt động tại cả 3 cơ sở cơ bản ổn định. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được duy trì liên tục; thực đơn, quy trình bán trú, yêu cầu an toàn và hoạt động chuyên môn được thống nhất giữa các cơ sở.

Theo bà Thái Thị Lương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Mai 1, việc sáp nhập giúp tập trung nguồn lực, thuận lợi hơn trong phân công, điều phối đội ngũ và thống nhất công tác quản lý, chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đoàn công tác làm việc tại Trường Mầm non Hoàng Mai 1, Nghệ An.

Tuy nhiên, trường thiếu 11 giáo viên theo nhu cầu vị trí việc làm. Việc điều chuyển giáo viên giữa các điểm trường, bố trí người dạy thay khi giáo viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc tham gia tập huấn còn khó khăn.

Cơ sở vật chất, thiết bị giữa các cơ sở chưa hoàn toàn đồng đều. Nhà trường đang rà soát nhu cầu nhân lực, đề xuất bổ sung giáo viên, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, chuyển đổi số và chuẩn hóa quy trình quản trị, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 16,6%, mẫu giáo 86,7%; riêng trẻ 4 tuổi đạt 98,8%, trẻ 5 tuổi đạt 94,4%.

Quản trị trường nhiều điểm cần rõ trách nhiệm

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị địa phương, Sở GD&ĐT và nhà trường đánh giá thực chất hiệu quả sau sáp nhập, tập trung vào chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và hoạt động thực tế tại từng cơ sở.

Cần xác định rõ trách nhiệm quản lý tại từng điểm trường; phân định trách nhiệm về nhân sự, tài chính, tài sản, dữ liệu và xử lý tình huống phát sinh. Những vấn đề chưa có hướng dẫn cụ thể cần được tổng hợp, đề xuất với Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT.

Nhà trường cần rà soát điều kiện phòng học, sân chơi, cơ sở vật chất, tổ chức bán trú, dinh dưỡng và quy trình xử lý sự cố; đánh giá sự đồng đều về chất lượng giữa các điểm trường.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động của nhà trường và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên. Ảnh: Hồ Lài

Về đội ngũ, cần xác định số lượng, cơ cấu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và vị trí còn thiếu; xây dựng lộ trình bổ sung nhân lực theo vị trí việc làm, đồng thời giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên.

Theo bà Ngô Thị Thu Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT Nghệ An, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 244 trường mầm non công lập, giảm từ 477 trường. Các trường có quy mô lớn hơn, nhiều điểm trường hơn, nhất là tại miền núi có trường tới 12 điểm trường, đặt ra yêu cầu mới về quản trị, điều hành và bảo đảm chất lượng.

Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương, nhà trường duy trì quy chế hoạt động, phân công, bố trí tại các phân hiệu, điểm trường và tổ chức sinh hoạt chuyên môn. Một số trường vẫn cần tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, nhất là việc phân công cán bộ phụ trách các điểm trường.

Bảo đảm an toàn giáo dục, công bằng về quyền lợi học tập của trẻ em

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, đề nghị các địa phương, nhà trường tiếp tục ổn định tổ chức, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp.

Theo ông Khoa, tỷ lệ giáo viên mầm non của Nghệ An hiện khoảng 1,92 giáo viên/lớp, thấp hơn mức trung bình cả nước khoảng 1,95 giáo viên/lớp. Ngành Giáo dục đang tiếp tục tham mưu, bố trí và hợp đồng giáo viên để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Lài

Các trường cần phân biệt rõ trường, cơ sở giáo dục, phân hiệu và điểm trường; duy trì quản lý thường xuyên tại các điểm trường. Với điểm trường ở xa, cần phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra, chú trọng an toàn học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục.

Về bán trú, thực hiện nghiêm quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm từ lựa chọn, tiếp nhận, bảo quản, chế biến đến chia và tổ chức bữa ăn; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Ông Khoa cũng yêu cầu sinh hoạt chuyên môn tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong chăm sóc, giáo dục trẻ, tránh hình thức. Ngành Giáo dục tiếp tục rà soát cơ cấu cán bộ quản lý phù hợp với quy mô, đặc thù từng trường.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc tại Trường Tiểu học Quỳnh Mai, xã Quỳnh Mai, Nghệ An.

Từ thực tế kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các trường đổi mới quản trị theo hướng rõ trách nhiệm, thông suốt và thực chất. Với trường có nhiều điểm trường, cần xác định rõ người phụ trách, người quyết định, người phối hợp, chế độ báo cáo và trách nhiệm xử lý các vấn đề về chuyên môn, nhân sự, an toàn, dinh dưỡng, tài chính.

Thứ trưởng nhấn mạnh, an toàn của trẻ và các điều kiện thiết yếu tại từng điểm trường phải được đặt lên hàng đầu. Địa phương cần tiếp tục đầu tư có trọng tâm, từng bước thu hẹp khoảng cách về cơ sở vật chất giữa các điểm trường.

Về đội ngũ, Thứ trưởng cho biết Nghệ An hiện có hơn 11.000 giáo viên mầm non, trong khi nhu cầu thực tế trên 13.000 người. Sở GD&ĐT cần tiếp tục rà soát số lượng, cơ cấu đội ngũ còn thiếu để báo cáo cấp có thẩm quyền, hướng tới yêu cầu nơi nào có học sinh thì nơi đó có giáo viên.

Đồng thời, nghiên cứu các phương án bổ sung nhân lực, trong đó có đào tạo, chuyển đổi giáo viên phù hợp với nhu cầu giáo viên mầm non.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh công tác quản lý giáo dục nhằm hướng tới đảm bảo quyền lợi được học của mọi trẻ em. Ảnh: Hồ Lài

Đối với phổ cập giáo dục, các nhà trường cần phối hợp chính quyền địa phương rà soát trẻ chưa ra lớp, tìm hiểu nguyên nhân và vận động theo từng trường hợp; quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ thuộc diện hưởng chính sách.

Thứ trưởng cũng lưu ý quan tâm tâm tư của đội ngũ sau sắp xếp, tránh tâm lý phân biệt “trường chính - trường phụ”. Với mô hình nhiều điểm trường, cần ứng dụng công nghệ, sử dụng dữ liệu và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của địa phương, Sở GD&ĐT Nghệ An và Trường Mầm non Hoàng Mai 1 trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ sau sắp xếp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp trường học chỉ có ý nghĩa khi nhà trường hoạt động ổn định, sử dụng nguồn lực hiệu quả, giáo viên được hỗ trợ tốt hơn và mọi trẻ em được chăm sóc, giáo dục trong môi trường an toàn, công bằng, có chất lượng. Thời gian tới, Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương cần tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường; tổng hợp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, hướng tới mục tiêu mỗi trẻ, dù học ở điểm trường nào, cũng được chăm sóc an toàn và giáo dục trong môi trường có chất lượng.