Chip Xring O3 trên Xiaomi 18 Fold đè bẹp mọi đối thủ Android

AnTuTu vừa công bố bảng xếp hạng hiệu năng của các smartphone Android cao cấp trong tháng 9.2026 và bất ngờ lớn xảy ra khi Xiaomi 18 Fold chiếm vị trí số một với điểm số trung bình 4.620.886.

Xring O3 là SoC do Xiaomi tự phát triển và ra mắt cùng smartphone gập đầu tiên của hãng.

Chiếc điện thoại này đã vượt qua tất cả các thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mới của Qualcomm. Ngoài ra, điểm này cũng vượt qua sản phẩm duy nhất sử dụng chip Dimensity 9600 Pro có mặt trong danh sách.

Điểm số được tính toán từ ngày 1 đến 30.9 thông qua phần mềm AnTuTu V12. Phiên bản Xiaomi 18 Fold trong bảng xếp hạng sở hữu 16 GB RAM, 1 TB bộ nhớ trong và sử dụng chip XRING O3 do Xiaomi phát triển.

Trong top 10, iQOO 16 đứng thứ hai với 4.449.925 điểm, sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong, kém 170.961 điểm (khoảng 3,7%) so với Xiaomi 18 Fold.

Xiaomi 18 Fold là smartphone mạnh nhất trên AnTuTu trong tháng 9 vừa qua

Honor Magic9 Pro Max và Xiaomi 18 Pro Max lần lượt đứng thứ ba và thứ tư với điểm số 4.435.489 và 4.395.919, cả hai đều sử dụng chip Extreme Gen 6 với 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong.

OPPO Find X10 Pro Max đứng thứ năm với 4.385.161 điểm, là điện thoại MediaTek duy nhất trong top 10 với chip Dimensity 9600 Pro.

RedMagic 11S Pro+ chiếm vị trí thứ sáu với 4.344.022 điểm, trong khi iQOO 15 Ultra đứng thứ bảy với 4.324.672 điểm, cả hai vẫn sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Các vị trí còn lại thuộc về Honor WIN (thứ tám, 4.099.965 điểm), Xiaomi 18 Pro (thứ chín, 4.095.618 điểm) và Realme GT8 Pro (thứ mười, 4.089.081 điểm).

Đáng chú ý, Xiaomi 18 Pro là chiếc điện thoại duy nhất trong danh sách sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn, với điểm số thấp hơn khoảng 300.000 điểm (khoảng 7%) so với phiên bản Pro Max.

Điểm số Antutu vừa công bố trong bảng xếp hạng tháng 9 cho thấy Xiaomi 18 Fold vượt qua tất cả các đối thủ Snapdragon và Dimensity.

Xiaomi 18 Fold, ra mắt ngày 7.9, là chiếc điện thoại đầu tiên trang bị chip XRING O3. Sản phẩm có thiết kế gập với màn hình ngoài 5,38 inch và màn hình trong 7,58 inch, cùng cụm ba camera Leica ở mặt sau.

Giá khởi điểm cho phiên bản 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong là 10.999 nhân dân tệ (khoảng 42,5 triệu đồng), trong khi phiên bản 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong mà AnTuTu thử nghiệm có giá 14.999 nhân dân tệ (khoảng 57,96 triệu đồng).

Lưu ý rằng, mặc dù Xiaomi công bố chip XRING O3 đạt 5,22 triệu điểm AnTuTu, nhưng Xiaomi 18 Fold chỉ đạt trung bình 4,62 triệu điểm trong thực tế.

Sản phẩm này đã bắt đầu được bán ra tại Trung Quốc từ ngày 10.9, nhưng hiện tại Xiaomi chưa có kế hoạch phát hành ra thị trường quốc tế. Nếu muốn sở hữu Xiaomi 18 Fold ở Việt Nam, người dùng có thể phải mua qua dạng xách tay.

Video: Xiaomi 18 Fold mới nhất với sức mạnh của chip Xring O3 tự phát triển.