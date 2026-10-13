EVNHANOI bảo đảm điện phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

EVHANOI đặt mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng chất lượng điện cho các công việc bất kỳ, đồng thời bảo đảm điện cho Nhà Quốc hội, Hội trường Ba Đình, trụ sở Văn phòng Quốc hội, khách sạn, nhà khách phục vụ đại biểu, cơ quan thông tin đại học và các địa điểm phục vụ hoạt động liên quan.

EVNHANOI thực hiện kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị.

Theo dự báo trong phương án, phụ tải cực đại của Hà Nội trong thời gian này khoảng 4,966 MW, sản xuất lượng điện cực đại khoảng 100 triệu kWh/ngày. Để chủ động trong mọi vấn đề, EVHANOI không thực hiện liên tục, giảm cung cấp điện để cải tiến, nâng cấp mạng điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm bảo đảm điện trong thời gian diễn ra kỳ họp. Các địa điểm đặc biệt có thể được bố trí mạng lưới nguồn điện hoặc máy phát điện, UPS làm nguồn dự phòng.

Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình là điểm đặc biệt được đặc biệt quan trọng của EVHANOI. Công cụ được cung cấp điện từ trạm biến áp Nhà Quốc hội với công suất lớn của hệ thống máy biến áp, sử dụng các nguồn cấp trung áp từ các trạm 110kV. Bên cạnh mạng lưới nguồn điện, hệ thống phòng dự phòng gồm 4 máy phát điện diesel công suất 2.000 kVA, cung cấp điện cho khu vực nhà thông minh qua hệ thống chuyển nguồn tự động ATS. Hệ thống UPS tại Nhà Quốc hội cũng được bố trí để duy trì nguồn điện cho các phụ tải quan trọng.

Để phương án được phát triển khai đồng bộ, EVHANOI yêu cầu các hệ thống điện đơn giản kiểm soát toàn diện, xử lý ngay các cơ sở ảnh hưởng đến mức độ tin cậy cung cấp điện; chuẩn bị đầy đủ thiết bị, phòng dự phòng, máy phát điện và các vấn đề xử lý dịch vụ tiện ích. Các đơn vị quản lý mạng lưới tăng cường kiểm tra trạm biến áp, đường dây điện cho các điểm quan trọng, đồng thời tuần hành lang tuyến để phòng có các cơ sở ảnh hưởng đến vận hành.

Công tác kiểm tra trạm biến áp, đường dây trung và hạ thế cũng được tăng cường; đồng thời chuẩn bị thiết bị, phòng tư nhân, máy phát điện và các bộ đàm, pin dự phòng để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các đơn vị thuộc EVHANOI tổ chức trực tiếp và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ, đặc biệt tại những địa bàn có các hoạt động phục vụ bất kỳ cuộc họp nào.

Song song với công tác vận hành, EVNHANOI tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và an ninh tại các khu vực trọng yếu. Tổng công ty tổ chức kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị; đồng thời bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền phục vụ điều hành và mạng máy tính hoạt động ổn định, tổ chức trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Với phương án cấp điện nhiều lớp, nguồn chính - nguồn dự phòng, hệ thống máy phát, UPS và ATS cùng lực lượng trực vận hành 24/24 giờ, EVNHANOI chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và các hoạt động liên quan trên địa bàn Thủ đô.