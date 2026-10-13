Trường ĐH An Giang vào tốp 3 đại học Việt Nam tham gia UI GreenMetric 2026

Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM.

Ngày 13/10, thông tin từ Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM, trường xếp thứ 3 trong số các cơ sở Giáo dục Đại học Việt Nam tham gia UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, trường đứng thứ 424/2.016 cơ sở Giáo dục Đại học, tăng 36 bậc so với năm 2025 (vị trí 460/1.745).

Theo kết quả công bố, Trường Đại học An Giang đạt tổng 7.285 điểm, thuộc tốp 21% cơ sở Giáo dục Đại học toàn cầu trong bảng xếp hạng năm nay. Trong đó, lĩnh vực quản lý chất thải đạt 1.700 điểm, xếp thứ nhất tại Việt Nam trong số các trường tham gia; lĩnh vực giao thông đạt 1.450 điểm, xếp thứ hai trong nước.

Kết quả này ghi nhận nỗ lực của nhà trường trong thực hiện các giải pháp quản lý chất thải, phát triển giao thông xanh và xây dựng môi trường đại học theo hướng phát triển bền vững.

Trường Đại học An Giang xếp thứ 424/2.016 cơ sở Giáo dục Đại học trên thế giới theo bảng xếp hạng UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026, tăng 36 bậc so với năm 2025.

UI GreenMetric là hệ thống xếp hạng đại học phát triển bền vững do Universitas Indonesia khởi xướng. Bảng xếp hạng đánh giá các cơ sở Giáo dục Đại học theo 7 nhóm tiêu chí, gồm: cảnh quan và hạ tầng; năng lượng và biến đổi khí hậu; chất thải; nước; giao thông; giáo dục; quản trị và số hóa.

Năm 2026, bảng xếp hạng có 2.016 cơ sở Giáo dục Đại học đến từ 110 quốc gia tham gia, tăng 271 cơ sở so với năm trước. Trong bối cảnh số lượng đơn vị tham gia ngày càng tăng, việc Trường Đại học An Giang cải thiện thứ hạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Không gian xanh tại Trường Đại học An Giang.

Với vị trí tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), khu vực chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và biến động nguồn nước, Trường Đại học An Giang xác định phát triển bền vững là định hướng gắn với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Các hoạt động xây dựng đại học xanh không chỉ tập trung cải thiện cảnh quan, cơ sở vật chất và môi trường học tập, mà còn hướng đến nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sống xanh trong viên chức, người lao động và người học; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Trường Đại học An Giang nhìn từ trên cao.

Trong thời gian tới, Trường Đại học An Giang tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh trong quản lý chất thải, giao thông xanh; đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm, thu gom và tái sử dụng nước; tăng cường phân loại chất thải tại nguồn, giảm sử dụng nhựa dùng một lần và khuyến khích các phương thức di chuyển thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng tích hợp các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Theo đó, nội dung phát triển bền vững được lồng ghép vào chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy và trải nghiệm thực tiễn của người học.

Trường khuyến khích các đề tài, dự án và giải pháp ứng dụng hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề phát triển của ĐBSCL; đồng thời, tăng cường phối hợp với địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan để chuyển giao tri thức, nâng cao nhận thức và thúc đẩy lối sống bền vững.

Song song đó, Trường Đại học An Giang sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu thập, kiểm chứng và cập nhật dữ liệu phát triển bền vững, gắn các chỉ tiêu với kế hoạch hoạt động và kết quả thực hiện của từng đơn vị. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản trị, theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu SDGs và đáp ứng các nhóm tiêu chí của UI GreenMetric, hướng đến xây dựng môi trường đại học xanh gắn với trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của khu vực.