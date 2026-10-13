Tên lửa Ariane 6 khắc phục sự cố kỹ thuật, sẵn sàng nối lại lịch phóng

Tên lửa Ariane 6 thế hệ mới được phóng thử nghiệm tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Kourou, Guiana (Pháp), ngày 23/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tập đoàn ArianeGroup của Pháp đã xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố tại bơm tăng áp của động cơ tên lửa Ariane 6, mở đường cho tên lửa đẩy hạng nặng của châu Âu trở lại hoạt động.

Việc xử lý vấn đề kỹ thuật giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn lịch phóng vệ tinh, đồng thời tạo điều kiện để châu Âu đẩy nhanh kế hoạch khai thác Ariane 6 trong năm 2026.

Theo thông tin ngày 13/10, sau nhiều tuần điều tra, các kỹ sư ArianeGroup đã xác định được nguyên nhân gây bất thường tại bơm tăng áp hydro lỏng của động cơ Ariane 6, đồng thời triển khai các điều chỉnh cần thiết đối với những chi tiết liên quan.

Cuối tuần trước, ArianeGroup đã tiến hành thử nghiệm trên bệ thử chuyên dụng đối với động cơ dự kiến phục vụ vụ phóng vệ tinh thuộc hệ thống Amazon Leo.

Thử nghiệm diễn ra bình thường, xác nhận động cơ hoạt động ổn định và đáp ứng các thông số kỹ thuật.

Động cơ này đã được xác nhận đủ điều kiện bay và sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không tới Guyane thuộc Pháp, thay vì đường biển, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển khoảng 15 ngày.

Động cơ thứ hai bị ảnh hưởng cũng sẽ được kiểm tra theo quy trình tương tự.

Sau khi tháo rời và kiểm tra hai bơm tăng áp, đồng thời phân tích dữ liệu bằng các mô hình toán học, ArianeGroup xác định sự cố không bắt nguồn từ một lỗi riêng lẻ mà là hệ quả của nhiều sai lệch nhỏ tại các chi tiết khác nhau.

Những thay đổi gần đây trong quy trình sản xuất được cho là có thể đã ảnh hưởng đến sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

Trên cơ sở đó, ArianeGroup đã điều chỉnh một số chi tiết và sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục đối với những bơm tăng áp tiếp theo trong dây chuyền sản xuất.

Sự cố được xác định ảnh hưởng đến ít nhất hai động cơ, với tổng cộng ba bơm tăng áp có liên quan.

Việc khắc phục sự cố có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch tăng tần suất phóng của Ariane 6. Ban đầu, Arianespace dự kiến thực hiện 7-8 vụ phóng trong năm nay.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự cố, số vụ phóng trong năm nay hiện được dự báo giảm xuống còn khoảng 6-7, bao gồm các nhiệm vụ phục vụ hệ thống vệ tinh Amazon Leo, vệ tinh khí tượng Metop-SG-B1 và hệ thống định vị Galileo của châu Âu.

Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra động cơ, Arianespace dự kiến sớm công bố thời điểm thực hiện vụ phóng tiếp theo phục vụ Amazon Leo.

Ariane 6 giữ vai trò chủ lực trong việc bảo đảm khả năng tiếp cận không gian độc lập của châu Âu, phục vụ các chương trình vệ tinh thương mại, quan sát Trái Đất và hạ tầng chiến lược.

Do đó, việc duy trì độ tin cậy kỹ thuật và bảo đảm lịch phóng ổn định không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh mà còn gắn liền với năng lực tự chủ không gian của Liên minh châu Âu./.