Hàn Quốc 'báo động đỏ' về tình trạng gian lận sử dụng kính AI trong các kỳ thi

Sản phẩm này đã được ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng Năm vừa qua, với những loại kính AI hoạt động đơn giản bằng cách chạm vào gọng kính mà không cần dùng đến khẩu lệnh. Tình trạng gian lận bằng kính AI ở Hàn Quốc đã từng được ghi nhận trong các kỳ thi như TOEIC hay kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia cho kỹ sư an toàn phòng cháy chữa cháy. Vấn đề nan giải hiện nay là rất khó để ngăn chặn việc mang kính AI vào địa điểm thi CSAT ngay từ khâu kiểm soát ban đầu.

Máy dò kim loại gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa kính thường và kính AI, trong khi đó, thiết bị dò sóng vô tuyến cũng khó xác định chính xác thí sinh đang gian lận tại chỗ, do chúng có thể bắt được tín hiệu từ bên ngoài phòng thi. Đặc biệt, các mẫu kính AI mới ra mắt gần đây có thiết kế gọng mảnh và không lộ rõ ​​ống kính camera, khiến mắt thường khó phân biệt được chúng với kính đeo thông thường.

Bộ Giáo dục cùng Viện Đánh giá và Chương trình Giáo dục Hàn Quốc (KICE) dự kiến ​​sẽ ban hành hướng dẫn phân loại các loại kính AI cho giám thị coi thi CSAT. Các cơ quan chức năng đang cân nhắc quy định kiểm tra kính của thí sinh nếu họ có biểu hiện bất thường như thường xuyên chạm vào gọng kính hoặc nếu chiếc kính trông có vẻ khả nghi (có khả năng tích hợp AI). Việc từ chối kiểm tra sẽ bị coi là hành vi gian lận. Tuy nhiên, để tránh gây ảnh hưởng đến các thí sinh khác, việc kiểm tra này có thể sẽ được thực hiện vào giờ giải lao thay vì trong lúc đang làm bài thi.

Ngay cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng gian lận sử dụng kính AI: "Kính AI đang trở thành một mối đe dọa mới. Nếu bị phát hiện sử dụng loại kính này, thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi không chỉ trong kỳ thi CSAT năm nay mà còn bị cấm thi vào năm sau".

Mặc dù Cơ quan Truyền thông Hàn Quốc (KCA) gần đây đã bắt đầu phát triển các thiết bị để phát hiện kính tích hợp AI, nhưng khó có khả năng công nghệ này kịp hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong kỳ thi CSAT năm nay. Giới chức ngành giáo dục ngày càng lo ngại khi tốc độ phát triển của kính AI dường như đang vượt xa tốc độ phát triển của công nghệ phát hiện.