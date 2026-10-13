Bảo đảm an toàn các chuyến bay hiệu chuẩn tại Long Thành

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không trong điều kiện thực tế.

Bảo đảm an toàn các chuyến bay hiệu chuẩn tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VATM.

Đây là bước kỹ thuật quan trọng, cung cấp cơ sở để các đơn vị chuyên môn đánh giá hệ thống, phục vụ quá trình chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trung tâm Kiểm soát không lưu chủ động bố trí kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản lý phục vụ đợt bay; rà soát phương tiện, trang thiết bị và các phương án phối hợp, xử lý tình huống.

Khác với các chuyến bay vận tải thông thường, bay kiểm tra, hiệu chuẩn yêu cầu tàu bay thực hiện những đường bay chuyên biệt như tiếp cận theo trục đường cất hạ cánh, bay theo quỹ đạo xác định hoặc kiểm tra phạm vi phủ sóng của thiết bị dẫn đường.

Mỗi bài bay phục vụ đánh giá những thông số kỹ thuật cụ thể của hệ thống. Trước khi triển khai, lực lượng kiểm soát không lưu rà soát kế hoạch bay, khu vực hoạt động, phương thức liên lạc và phương án phối hợp giữa các cơ sở điều hành bay.

Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành duy trì phối hợp trong quá trình tiếp nhận, điều hành và chuyển giao trách nhiệm kiểm soát tàu bay theo phương án được phê duyệt.

Đặc thù của hoạt động này đòi hỏi kiểm soát viên không lưu nắm chắc từng bài bay, duy trì liên lạc liên tục và phối hợp chính xác với tổ bay, các đơn vị kỹ thuật mặt đất.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng giúp hoạt động điều hành đáp ứng yêu cầu của từng nội dung kiểm tra, hiệu chuẩn.

Song song với công tác điều hành, các hệ thống kỹ thuật được rà soát để bảo đảm sẵn sàng phục vụ hoạt động bay.

Tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành, lực lượng kỹ thuật kiểm tra điều kiện hoạt động của đài kiểm soát tại sân, hệ thống liên lạc vô tuyến VHF, thiết bị ghi âm, hệ thống cung cấp thông tin khí tượng, nguồn điện và các phương tiện kỹ thuật thiết yếu.

ACV phối hợp với các đơn vị kỹ thuật chuẩn bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị kết hợp đo cự ly (ILS/DME), đèn chỉ thị độ dốc tiếp cận chính xác (PAPI) và hệ thống đèn tiếp cận đường băng (ALS), phục vụ các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn.

Công tác khí tượng hàng không cũng được chuẩn bị đồng bộ. Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất bố trí một cán bộ lãnh đạo và hai nhân viên thực hiện nhiệm vụ khí tượng phục vụ đợt bay.

Đồng thời ba nhân viên tham gia huấn luyện thực hành tại vị trí làm việc (OJT), kết hợp thực hiện nhiệm vụ với chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn khai thác sân bay Long Thành.

Kíp điều hành bay phối hợp, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VATM.

Việc bố trí lực lượng khí tượng tại Long Thành vừa bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động bay, vừa tạo điều kiện để nhân viên làm quen với môi trường làm việc thực tế tại sân bay mới.

Trong 2 ngày 12 và 13/10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay sử dụng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35, thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ đường cất hạ cánh 05R/23L.

Ngày 12/10, các bài bay tập trung vào hệ thống ILS/DME 23L, PAPI 23L, ALS 23L và hệ thống dẫn đường vô tuyến DVOR/DME Long Thành.

Ngày 13/10, hoạt động tiếp tục với hệ thống ILS/DME 05R, PAPI 05R và hệ thống đèn tiếp cận ALS 05R–23L.

DVOR/DME cung cấp thông tin về phương vị và cự ly, hỗ trợ xác định vị trí tương đối của tàu bay so với đài dẫn đường.

Việc kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống giúp đánh giá các thông số kỹ thuật, phục vụ quá trình hoàn thiện điều kiện bảo đảm hoạt động bay.

Kết quả đợt bay là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tổng hợp, đánh giá số liệu kiểm tra, hiệu chuẩn và tiếp tục thực hiện các bước kỹ thuật, thủ tục liên quan theo quy định.