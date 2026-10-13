Khám phá Apple HomeView: Trung tâm nhà thông minh màn hình 7 inch tích hợp trí tuệ nhân tạo

Apple vừa chính thức giới thiệu Apple HomeView, một thiết bị chuyên dụng đóng vai trò làm trung tâm điều khiển trực quan cho không gian sống hiện đại. Sản phẩm đánh dấu bước tiến quan trọng của tập đoàn công nghệ Mỹ khi kết hợp phần cứng hiển thị, hệ thống âm thanh vòm và trí tuệ nhân tạo trên cùng một thiết bị gia đình, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm nhà thông minh và bảo đảm quyền riêng tư cá nhân.

Kiến trúc phần cứng và công nghệ hiển thị linh hoạt

Về mặt cấu trúc, Apple HomeView được trang bị màn hình cảm ứng Liquid Retina kích thước 7 inch, liên kết chắc chắn với hệ thống đế loa dạng mái vòm thông qua một trục bản lề bằng thép không gỉ. Cơ chế cơ khí này mang lại khả năng điều chỉnh góc nghiêng linh hoạt, cho phép người dùng quan sát thuận tiện từ nhiều vị trí thực tế như bàn làm việc, đảo bếp hoặc tủ đầu giường. Thiết bị ra mắt với bốn phối màu tiêu chuẩn gồm bạc, ánh sao, hồng phai và xám không gian.

Apple HomeView ra mắt. Ảnh: Apple.com

Tấm nền của HomeView tích hợp công nghệ True Tone tiên tiến, hỗ trợ dải sáng biến thiên từ mức tối đa 500 nits xuống mức siêu thấp 0.3 nits nhằm thích ứng tức thì với điều kiện ánh sáng xung quanh mà không gây chói mắt vào ban đêm. Đáng chú ý, giao diện người dùng được lập trình tự động điều chỉnh độ chi tiết: thông tin sẽ phóng to để dễ nhìn khi người dùng ở xa và hiển thị chi tiết dày đặc hơn khi tiếp cận ở cự ly gần. Bên cạnh cấu hình để bàn, thiết bị còn hỗ trợ phương án lắp đặt gắn tường cố định thông qua phụ kiện giá đỡ chuyên dụng do Schneider Home phát triển.

Nền tảng Apple Intelligence và năng lực nhận diện người dùng

Trọng tâm kỹ thuật tạo nên sự khác biệt của Apple HomeView nằm ở khả năng tích hợp sâu với Apple Intelligence, vận hành trên nền tảng vi xử lý Apple silicon. Trợ lý ảo thế hệ mới có thể tiếp nhận và phản hồi các chuỗi hội thoại tự nhiên, đồng thời phân tích ngữ cảnh cá nhân chính xác nhờ quyền truy cập đồng bộ vào lịch trình biểu, tin nhắn và danh mục ứng dụng nội bộ từ các thiết bị kết nối.

HomeView mang mọi người lại gần nhau qua một trải nghiệm chung, đồng thời nhận diện từng người dùng và điều chỉnh một cách riêng tư cho họ. Ảnh: Apple.com

Hệ thống camera tích hợp cho phép thiết bị nhận diện khuôn mặt của tối đa sáu thành viên trong cùng một gia đình. Khi một người tiếp cận, HomeView sẽ tự động chuyển đổi sang giao diện màn hình chính cá nhân hóa tương ứng, bao gồm các tiện ích và tác vụ ưa thích của riêng họ. Nhờ giao thức đám mây iCloud, mọi phiên trò chuyện và tiến trình xử lý dang dở trên HomeView đều có thể đồng bộ tức thì sang iPhone, iPad, máy tính Mac, Apple Watch hoặc Apple Vision Pro.

Âm thanh điện toán và giải pháp kết nối đa không gian

Về năng lực tái tạo âm thanh, HomeView ứng dụng kiến trúc âm học đa tầng gồm hai củ loa toàn dải tích hợp ngay trong phần màn hình, kết hợp với một loa trầm hướng xuống (down-firing subwoofer) đặt ở chân đế vòm. Thiết bị ứng dụng thuật toán âm thanh điện toán để cân chỉnh dải tần theo thời gian thực và hỗ trợ chuẩn Âm Thanh Không Gian (Spatial Audio), phục vụ tốt nhu cầu nghe nhạc từ Apple Music, Apple Podcasts và các ứng dụng phát trực tuyến tương thích.

Chế độ gắn tường của Apple HomeView. Ảnh: Apple.com

Trong các tác vụ liên lạc thường nhật, thiết bị hỗ trợ gọi video FaceTime cùng công nghệ Trung Tâm Màn Hình (Center Stage), tự động điều chỉnh khung hình để giữ chủ thể luôn ở vị trí trung tâm khi di chuyển xung quanh phòng. Thiết bị cũng vận hành hiệu quả như một công cụ hỗ trợ nhà bếp nhờ tính năng nhận diện khẩu lệnh rảnh tay để tra cứu công thức nấu nướng hay thiết lập bộ hẹn giờ song song. Ngoài ra, khả năng liên kết liền mạch qua giao thức AirPlay với dòng loa HomePod giúp hình thành mạng lưới phát âm thanh đa phòng đồng bộ trên toàn bộ ngôi nhà.

Thông số kỹ thuật tổng quan của Apple HomeView

Nhìn chung, Apple HomeView đại diện cho cách tiếp cận mới của Apple đối với phân khúc màn hình thông minh gia đình, kết hợp chặt chẽ giữa thiết kế công thái học, hệ thống âm thanh chất lượng cao và khả năng cá nhân hóa bảo mật của trí tuệ nhân tạo.