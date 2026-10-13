Cảnh báo gia tăng số ca sa sút trí tuệ mới trên toàn cầu

Công trình do Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa não khỏe mạnh (CHeBA) thuộc Đại học New South Wales (UNSW, Australia) chủ trì, công bố ngày 12/10 trên tạp chí y khoa danh tiếng JAMA Neurology. Nghiên cứu đã phân tích chuyên sâu dữ liệu từ 38.418 cá nhân thuộc 22 dự án cộng đồng tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra bộ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa mới về tỷ lệ mắc mới bệnh sa sút trí tuệ trên quy mô toàn cầu.

Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ mắc sa sút trí tuệ mới ở nữ giới cao hơn nam giới, với tỷ lệ mắc mới lần lượt là 10,6 ca so với 8,6 ca trên 1.000 người/năm. Chênh lệch cũng thể hiện rõ giữa các nhóm quốc gia, cụ thể tỷ lệ này ở các nước thu nhập thấp và trung bình là 13,6 ca trên 1.000 người/năm, so với 8,3 ca tại các nước thu nhập cao.

Các nhà nghiên cứu lưu ý công trình chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến những khác biệt về giới và mức thu nhập. Những chênh lệch này có thể liên quan đến sự kết hợp của nhiều yếu tố sức khỏe, xã hội, kinh tế, giáo dục và môi trường.

Giáo sư Perminder Sachdev, đồng Giám đốc CHeBA và là tác giả cấp cao của nghiên cứu trên, nhận định tỷ lệ mắc mới cao hơn tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình đặc biệt đáng lo ngại, bởi những nước này đang trải qua quá trình già hóa dân số nhanh chóng nhưng thường có ít nguồn lực hơn dành cho phòng ngừa, chẩn đoán và chăm sóc người bệnh.

Hiện nay, thế giới có hơn 57 triệu người sống chung với chứng sa sút trí tuệ. Các mô hình dự báo trước đây ước tính tổng số bệnh nhân sẽ chạm mốc 150 triệu người vào năm 2050.