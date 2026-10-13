OPPO Reno X lộ diện: Màn hình tỷ lệ dị, camera tiềm vọng 200MP và viên pin khủng 7.000 mAh

OPPO đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm của mình với một thiết bị mang tên Reno X. Các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy đây không phải là một chiếc điện thoại tầm trung thông thường, mà sở hữu nhiều trang bị phần cứng cao cấp, từ thiết kế tỷ lệ màn hình độc đáo đến hệ thống camera độ phân giải siêu cao và nguồn pin dồi dào.

Thiết kế thanh rộng khác biệt với màn hình 6.35 inch

Điểm nhấn đầu tiên trên OPPO Reno X nằm ở kích thước và tỷ lệ hiển thị. Nguồn tin rò rỉ từ mạng xã hội X tiết lộ máy được trang bị màn hình phẳng kích thước 6.35 inch cùng tần số quét 120Hz mượt mà. Thay vì tuân theo chuẩn tỷ lệ thon dài phổ biến hiện nay (như 20:9 hay 19.5:9), Reno X được định dạng theo kiểu dáng thanh rộng với tỷ lệ khung hình 16:9 hoặc 16:10.

Cách tiếp cận này gợi nhớ đến một số mẫu máy cá tính trên thị trường như Huawei Pura X View, vốn sử dụng tỷ lệ 5:3 (nằm ở khoảng giữa của 16:9 và 16:10). Tỷ lệ hiển thị rộng hơn giúp tối ưu không gian hiển thị văn bản, bảng biểu và mang lại cảm giác cầm nắm chắc tay. Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến sẽ được gia cố bằng bộ khung viền kim loại chắc chắn nhằm tăng độ bền tổng thể.

OPPO Reno X sẽ có màn hình rộng độc đáo

Hiệu năng từ vi xử lý Dimensity và cụm camera kép 200MP

Về khả năng xử lý, OPPO Reno X được cho là sẽ tích hợp vi xử lý thuộc dòng MediaTek Dimensity 9000 cao cấp. Dù mã chip chính xác chưa được công bố, nền tảng Dimensity dòng đầu 9 luôn đảm bảo khả năng tối ưu điện năng tốt và hiệu suất đồ họa ấn tượng.

Đặc biệt, hệ thống nhiếp ảnh là nâng cấp đáng chú ý nhất trên thiết bị này. Thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy Reno X sở hữu cụm 3 camera sau với cấu hình vượt trội:

Camera chính: Cảm biến độ phân giải 200MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS.

Camera góc siêu rộng: Độ phân giải 50MP, phục vụ chụp phong cảnh và ảnh nhóm.

Camera tele tiềm vọng: Độ phân giải lên đến 200MP, mang lại khả năng thu phóng quang học tầm xa với độ chi tiết cao.

Pin 7.000 mAh và bước chuyển dịch trong chiến lược sản phẩm

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, OPPO Reno X còn gây ấn tượng với viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh. Mức dung lượng này vượt xa tiêu chuẩn phổ biến 5.000 mAh trên smartphone hiện nay, hứa hẹn mang lại thời gian sáng màn hình bền bỉ trong nhiều ngày sử dụng.

Việc trang bị các công nghệ đỉnh cao như ống kính tiềm vọng 200MP và pin 7.000 mAh cho một thiết bị thuộc dòng Reno thay vì dòng flagship Find cho thấy bước chuyển dịch đáng chú ý của hãng. Chiến lược này giúp OPPO gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc cận cao cấp, mang lại lựa chọn toàn diện cho người dùng tìm kiếm cấu hình mạnh và thời lượng pin vượt trội.