Phần cứng iQOO Neo12 lộ diện: Màn hình 2K 185Hz, chip Snapdragon 8 Elite và pin 9.000mAh

Thương hiệu vivo vừa chính thức công bố các thông số kỹ thuật nền tảng của mẫu điện thoại iQOO Neo12 trước thềm ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Mẫu smartphone mới gây chú ý khi kết hợp giữa tấm nền hiển thị tần số quét 185Hz siêu mượt, vi xử lý đầu bảng và nguồn năng lượng dồi dào từ viên pin 9.000mAh tích hợp sẵn bên trong.

Công nghệ hiển thị Visionox OLED 2K với tần số quét 185Hz

Về khả năng hiển thị, iQOO Neo12 được trang bị tấm nền OLED do nhà sản xuất Visionox cung ứng. Màn hình này sở hữu độ phân giải 2K cùng tần số quét đạt mức 185Hz, vượt xa tiêu chuẩn 120Hz hay 144Hz thường thấy trên hầu hết các dòng điện thoại cao cấp hiện nay, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và phản hồi hình ảnh ở tốc độ cao.

iQOO Neo12 sở hữu màn hình khá chất lượng

Đáng chú ý, tấm nền AMOLED từ Visionox ứng dụng công nghệ p-TSF tiên tiến. Giải pháp này hỗ trợ kéo dài tuổi thọ vật liệu phát quang, tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng và duy trì độ chính xác màu sắc ổn định trong nhiều điều kiện hiển thị khác nhau.

Sức mạnh xử lý đồ họa cùng hệ thống tản nhiệt khí Ice-Dome

Cung cấp sức mạnh cho iQOO Neo12 là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm con chip chuyên dụng cho tác vụ chơi game Q3 do chính vivo tự phát triển. Kiến trúc phần cứng này hướng đến việc xử lý mượt mà các tựa game đồ họa nặng và tối ưu hóa hiệu suất khung hình trong thời gian dài.

Điện thoại mới của vivo sẽ có cấu hình phần cứng khá mạnh mẽ

Để kiểm soát nhiệt lượng khi phần cứng hoạt động hết công suất, hãng tích hợp hệ thống tản nhiệt khí Ice-Dome với quạt cơ học vận hành chủ động. Cơ chế này luân chuyển luồng khí mát trực tiếp đến các linh kiện tỏa nhiệt bên trong bo mạch, giảm thiểu tình trạng suy giảm hiệu năng do quá nhiệt.

Dung lượng pin 9.000mAh và tiến độ phát hành thương mại

Điểm nhấn then chốt trên thiết bị là viên pin dung lượng lên tới 9.000mAh, thông số vượt trội đáng kể so với dung lượng tiêu chuẩn trên thị trường di động hiện tại. Mức dung lượng này đảm bảo thời lượng vận hành liên tục cho màn hình 2K 185Hz và vi xử lý hiệu năng cao mà không lo gián đoạn.

Hiện thiết bị đã mở chương trình đặt hàng trước tại Trung Quốc. Nhà sản xuất dự kiến công bố thêm các thông tin kỹ thuật chi tiết cùng giá bán chính thức trong các sự kiện giới thiệu tiếp theo.