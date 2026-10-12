Chiêu trò của Mourinho có cứu nổi Real?

Mourinho bỏ họp báo sau thẻ đỏ của Vinicius.

Hôm 11/10, huấn luyện viên Jose Mourinho quyết định bỏ họp báo sau khi Real Madrid đánh bại Villarreal với tỷ số 1-0 ở vòng 8 La Liga. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bỏ buổi họp báo để tránh đưa ra những chỉ trích trực tiếp hướng về phía trọng tài, lo ngại án phạt trước thềm El Clasico.

Chiêu bài cũ

Đó là một tính toán truyền thông có mục đích rõ ràng. Quyết định bỏ họp báo và tạo ra những tranh cãi xung quanh công tác trọng tài của Mourinho mang ý đồ chuyển dịch tâm điểm dư luận. Điều Mourinho hoàn toàn không mong muốn lúc này là dư luận và truyền thông tập trung mổ xẻ việc Real Madrid đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga, kém Barca 6 điểm trong cuộc đua.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn dư luận xoáy sâu vào công tác điều hành của trọng tài, cũng như bàn tán về hành động bỏ họp báo đầy bất ngờ của chính ông.

Trước đó vài tuần, sau trận derby Madrid thua Atletico, ông xuất hiện với một tờ giấy in hình ảnh chuẩn bị sẵn mà không đợi được hỏi về những lý do hay giải thích của mình. Khi đó, nhiều người thậm chí đặt câu hỏi: Mourinho tìm đâu ra máy in màu trong sân vận động của Atletico để có thể trưng ra bằng chứng nhanh đến vậy?

Mourinho vẫn vậy, không có gì mới trong cách thức ông tiếp cận và xử lý các vấn đề bóng đá. Ông lao ra đường biên ăn mừng bàn thắng như thể là một cầu thủ đang thi đấu trên sân.

Real đang bộc lộ nhiều vấn đề.

"Người đặc biệt" tạo ra một bầu không khí chiến đấu rất đỗi quen thuộc. Mourinho đóng vai trò như một vị thuyền trưởng sẵn sàng hy sinh vì các học trò, biến truyền thông và lực lượng trọng tài thành đối trọng bên ngoài.

Mourinho và nhiều người có lẽ tin rằng phòng thay đồ của Real Madrid thực sự cần một cú hích như vậy để thức tỉnh. Song, mọi thứ có thật sự đơn giản như thế?

Vấn đề không đơn giản

Bằng cách tự biến mình và các quyết định của trọng tài thành tâm điểm dư luận, Mourinho giảm bớt sức ép truyền thông lên các học trò, đồng thời hướng sự chú ý ra khỏi màn trình diễn chuyên môn lẫn vị trí hiện tại của Real Madrid trên bảng xếp hạng.

Nhưng những vấn đề của Real Madrid lúc này vượt xa khỏi những tranh cãi trọng tài. Quyết định của trọng tài Diaz de Mera hay tấm thẻ đỏ của Vinicius Junior không thể che lấp đi bài toán chuyên môn lớn hơn Real Madrid phải đối mặt.

Màn trình diễn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thiếu đi tính mượt mà, sự gắn kết và ý tưởng sáng tạo trong khâu tổ chức tấn công. Tâm lý ức chế và căng thẳng thể hiện rõ trong lối chơi của nhiều cầu thủ. Việc các ngôi sao Real dễ dàng rơi vào trạng thái ức chế, dẫn đến vô số thẻ phạt trên sân, là hệ quả trực tiếp từ áp lực phong độ và sự thiếu trơn tru trong lối chơi.

Vấn đề gốc rễ của Real Madrid vẫn nằm ở chính chất lượng chơi bóng. Để tiếp tục cạnh tranh trên các đấu trường lớn, đội chủ sân Bernabeu cần tập trung cải thiện nhịp độ và hiệu quả chuyên môn trên sân thay vì chỉ phụ thuộc vào những đòn phản ứng tâm lý.

Đừng quên rằng trong gần một thập niên qua, Mourinho từng sử dụng những chiêu trò quen thuộc trong phòng họp báo ở Manchester United, Tottenham hay Roma nhưng cũng không mấy mang lại thành công trên sân cỏ.